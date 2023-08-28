Realme GT 5 satış rekoru kırdı

Bugün itibarıyla Çin'de satışa sunulan Realme GT 5, marka tarihinde yeni bir rekora imza attı. Konu hakkında yaptığı paylaşımda Realme, Realme GT 5'in yalnızca 2 saat içerisinde 30.000'den fazla sattığını duyurdu. Bu başarının kesinlikle şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim yeni akıllı telefon, en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlardan biri olmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Realme GT 5, tıpkı bir amiral gemisi gibi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 1400 nit'e kadar parlaklığa sahip 6,74 inç OLED ekran ve 150W/240W SuperVOOC hızlı şarj sunan 4.600 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP+8MP+2MP arka kamera kurulumu, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 7 desteği yer alıyor.

Üstelik tüm bu özelliklerin 411 dolardan başlayan fiyatlara sunulduğunu hatırlatalım. Realme GT 5'in daha üst 16GB+512GB sürümü 452 dolar, 24GB+1TB sürümü ise 520 dolar fiyat etiketine sahip.

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Realme, akıllı telefonun detaylı satış rakamlarını paylaşmadı. Ancak ilerleyen günlerde yeni rekorlara imza atacağını söylemek doğru olur. Realme GT 5 için Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Realme GT 5 satış rekoru kırdı: İki saatte 30 bin