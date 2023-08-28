Realme GT 5 satış rekoru kırdı: İki saatte 30 bin

Realme GT 5 satış rekoru kırdı
Bugün itibarıyla Çin'de satışa sunulan Realme GT 5, marka tarihinde yeni bir rekora imza attı. Konu hakkında yaptığı paylaşımda Realme, Realme GT 5'in yalnızca 2 saat içerisinde 30.000'den fazla sattığını duyurdu. Bu başarının kesinlikle şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim yeni akıllı telefon, en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlardan biri olmayı başardı.
Üstelik tüm bu özelliklerin 411 dolardan başlayan fiyatlara sunulduğunu hatırlatalım. Realme GT 5'in daha üst 16GB+512GB sürümü 452 dolar, 24GB+1TB sürümü ise 520 dolar fiyat etiketine sahip.
Realme, akıllı telefonun detaylı satış rakamlarını paylaşmadı. Ancak ilerleyen günlerde yeni rekorlara imza atacağını söylemek doğru olur. Realme GT 5 için Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.