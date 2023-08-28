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    Realme GT 5 satış rekoru kırdı: İki saatte 30 bin

    Realme'nin amiral gemisi katili telefonu Realme GT 5 , satışa sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördü. Telefon, Çin'deki ilk satışında yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar
    Realme GT 5 satış rekoru kırdı: İki saatte 30 bin Tam Boyutta Gör
    Hatırlacağınız üzere Realme, 240W hızlı şarj destekli Realme GT Neo 5 modeli ile ses getirmeyi başarmıştı. Markanın yeni telefonu Realme GT 5 ise bu başarıyı sürdürecek gibi görünüyor. Hem özellikleri hem de uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme GT5, Çin'de satış rekoru kırdı. 

    Realme GT 5 satış rekoru kırdı

    Bugün itibarıyla Çin'de satışa sunulan Realme GT 5, marka tarihinde yeni bir rekora imza attı. Konu hakkında yaptığı paylaşımda Realme, Realme GT 5'in yalnızca 2 saat içerisinde 30.000'den fazla sattığını duyurdu. Bu başarının kesinlikle şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim yeni akıllı telefon, en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlardan biri olmayı başardı.

    Realme GT 5 satış rekoru kırdı: İki saatte 30 bin Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Realme GT 5, tıpkı bir amiral gemisi gibi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 1400 nit'e kadar parlaklığa sahip 6,74 inç OLED ekran ve 150W/240W SuperVOOC hızlı şarj sunan 4.600 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP+8MP+2MP arka kamera kurulumu, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 7 desteği yer alıyor. 

    Üstelik tüm bu özelliklerin 411 dolardan başlayan fiyatlara sunulduğunu hatırlatalım. Realme GT 5'in daha üst 16GB+512GB sürümü 452 dolar, 24GB+1TB sürümü ise 520 dolar fiyat etiketine sahip. 

    Realme, akıllı telefonun detaylı satış rakamlarını paylaşmadı. Ancak ilerleyen günlerde yeni rekorlara imza atacağını söylemek doğru olur. Realme GT 5 için Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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