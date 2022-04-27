Samsung, %24 pazar payıyla 5G Android akıllı telefon satışlarında lider

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Counterpoint araştırma şirketi, Android işletim sistemini çalıştıran 5G destekli akıllı telefonlara yönelik küresel pazar araştırmasının sonuçlarını yayınladı. En çok satan 10 akıllı telefon listesinde Samsung'un hakimiyeti dikkat çekiyor.

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5G özellikli cihaz segmenti hızla gelişiyor. Bu yıl 5G cihaz sevkiyatlarının geçen yıla göre %38.9 artarak 762.5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bunun sonucunda da beşinci nesil kablosuz ağ teknolojisini destekleyen akıllı telefonların toplam satış hacmi içindeki payı %53.7 seviyesinde olacak.

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Samsung cihazlar damga vurdu

Counterpoint'in raporuna göre Samsung, 2022 yılının Şubat ayında 5G destekli Android akıllı telefonlar segmentinin tartışmasız lideri oldu. Güney Koreli markanın cihazları bu kategoride en çok satan 10 akıllı telefon listesinin yarısını işgal etti.

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Birincilikten dördüncülüğe kadar sırasıyla Galaxy A52s 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G ve Galaxy A32 5G modelleri geliyor. Onuncu sırada ise Galaxy A22 5G'nin yer aldığını görüyoruz. Genel tabloda ise Samsung'un 5G akıllı telefon pazarının %24'ünü ele geçirdiği belirtiliyor. Şubat 2022'de En çok satan 5G destekli akıllı telefon listesinin tamamı şu şekilde:

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A32 5G OPPO Reno 7 5G China HONOR 60 vivo S12 Xiaomi Redmi K40 HONOR X30 Samsung Galaxy A22 5G

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