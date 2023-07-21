Bakan Yardımcısı Sayan: “Twitter’a bant genişliği daraltma cezası gelebilir”

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Dün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Twitter’a Türkiye’den reklam verilmesi yasaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, söz konusu yasağın neden getirildiğini açıkladı. Ayrıca Twitter’a bant daraltma cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Twitter’a neden reklam yasağı getirildi?

Bakan Yardımcısı Sayan, Instagram’ın Twitter’a rakip platformu Threads üzerinden yaptığı açıklamada, “Verilen süreye rağmen ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı.” dedi.

BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Şimdi ne olacak? 11 sa. önce eklendi

Twitter'ın yerine getirmesi gereken yükümlülükler neler?

Sosyal medya yasasının 4. Maddesi’ne göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının kendisine bildirilen içerik kaldırılması, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması hakkında ve kişilik hakkı ihlali hakkındaki başvurulara ilişkin istatiksel bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 ayda bir BTK’ye bildirmesi gerekiyor.

Ayrıca günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulması şart koşuluyor. Twitter’ın bu yükümlülükleri yerine getirmesi isteniyor.

Twitter’a bant daraltma cezası uygulanabilir

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter’a bant daraltma cezası uygulanabileceğini vurgulayarak, “Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek.” dedi.

BTK, Twitter’ın 3 ay içinde söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda platforma yüzde 50 bant genişliğini daraltma (yavaşlatma) cezası uygulayabilir. Sonraki 30 gün içinde Twitter’ın olumlu adım atmaması durumunda bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılabilecek.

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