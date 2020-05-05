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    Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz!

    Koronavirüs nedeniyle boş vaktini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyenlere müjde. Storytel ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile onlarca sesli kitap ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz!
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    Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde e-kitap ve sesli kitaplara talep arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların sesli kitaplara ücretsiz olarak erişmesi için önemli bir iş birliği yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor"

    Sesli kitap platformu Storytel iş birliği ile hazırlanan http://www.kutuphanemcepte.org web sitesi üzerinden çok sayıda kitap ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Kitapları dinlemek için üyelik vs. gibi bir koşul yok. Dinlemek istediğiniz kitap seçip oynatmayı başlatmanız yeterli.

    Yetişkin ve çocuk kategorisi altında yaklaşık 50 kitap bulunuyor. Bu kitapları 30 Haziran 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra erişim sağlanamayacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    Tavsiye ederim. Farklı bir deneyim sunuyor. Seslendiren çok önemli ayrıca. Okan Bayülgen in seslendirdiği kitapları dinlemenizi öneririm.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    kymelria (. .) 1 hf. aschil
    Ezel Akay ve tilbe saran da mükemmel.

    Yalnız mert fırattan dinlemeyin "geliyo, gidiyo" şeklinde seslendirmiş. Çok itici duruyor.
    Yanıtla +1
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    ViperCry (Tolga ÖZÜTÜRK) 1 hf. aschil
    Stefan Zweig'dan Satranç'ı dinlemiştim harikaydı.
    Yanıtla +1
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    kalpakci (Volkan Kalpakçı) 1 hf. aschil
    Okan Bayülgen'in seslendirdiği kitap yok bu sitede.
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    RocxMaster (Muhammet **) 1 hf. ErrorVerenHesapMakinası
    harbiden iq nuz -50 felan sanırım, adam partiyle alakalı birşey mi demiş? Lütfen az karbonhidrat tüket.
    Yanıtla +1
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    bskn71 1 hf. ErrorVerenHesapMakinası
    keşke okuduğunu anlayabilsen
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    bskn71 1 hf.
    Okuma kültürü yoktu şimdi hiç olmayacak
    5 Yanıt Yanıtla +11
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    6equj5 1 hf. bskn71
    Gördüğüm en saçma yorum
    Yanıtla +8
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    Diktatör58 (Yahya ) 1 hf. yeni yorumcu bskn71
    Başkan ekrem imamoğlu yapsa alkışlayacaktık ama... bak şimdi olmadı
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    9 Avatar Avatar Avatar
    Extazylinks (Ejder Savcı) 1 hf.
    Ahahaha 2 kitap okudu diye kendini entel zanneden herif engellemiş beni



    Daha geçen gün Böyle Söyledi Zerdüşt'ü bitirdim kardeşim küçüklüğümden beri sadece kitap değil bulabildiğim makaleleri araştırmaları da okurum.



    Günümüzde okumamanın yargılanma sebebi ordaki bilgiye hiçbir şekilde ilgi duyulmamasıdır. Ama burda bilgi görerek değil işiterek alınıyor ne farkı var? İlla formalite icabı gözümü yoracam ben kitapçıyım moruQ romantizmine gireceksen pornografik bir şeyler izleyerek de bu ihtiyacını giderebilirsin bence. Bu bilge triplerine düşecek popülist bi salak bulursan da öğrendiğin pozisyonlar bi işine yarar belki



    E-kitapçıları eleştirem seslicileri eleştirem entel gözükem



    Not: İlla psikolojiden gireceksen de karşıdakine bir konuda büyüklük gösterip onu o konuda yermek de o konuda özgüvensiz olduğunun veyahut kompleksli olduğunun belirtisidir :) Anlayacağın dilden cevap veriyorum.
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    farukkartal1 1 hf. yeni yorumcu
    çok güzel bir uygulama ben çok beğendim
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    therkut (th erkut) 1 hf.
    Yoğun bisiklet kullandığım zamanlarda storytel hizmetine abone olurum ve büyesindeki kitapların fena olmayan bir kısmını dinledim. Benim okuma kültürüme uygun içerik bulamasam da yine de güzel içerikler var. Lakin bakanlığın hizmet diye çıkardığı şey bu kadar mı? Bu da birşey tabiki ama bakanlıkla işbirliği dendiğinde insanda hatırlı beklenti oluşuyor. Sesli kitapları destekliyorum.
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    oylemiymislan (Ali ) 1 hf.
    Bilgilendirme için teşekkürler. Bu tür işbirliklerinin devam etmesi dileğiyle :)
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    Bridge To Terabithia 1 hf.
    fuzuli iş. türk insanı adamakıllı normal kitap okumuyor ki audiobook dinlesin
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    buluterdemir 1 hf. yeni yorumcu
    güzel bir şey yaptılar sonunda
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    BilimselProgramci (Haydar ŞAHİN) 1 hf.
    Şunların Mp3 halini toplayıp atacak bir babayiğit yok mu?
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    aybogan (ss baba) 1 hf.
    başta devlet memurları olmak üzere (içeriğinden dolayı) herkesin pembe incili kaftan'ı okumasını tavsiye ederim.
    Yanıtla +2
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    betulsanverdi 1 hf. yeni yorumcu
    kitap okuyan yoktu ki ztn
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8583 kez okundu.
    41 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

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