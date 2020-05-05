Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz!

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Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde e-kitap ve sesli kitaplara talep arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların sesli kitaplara ücretsiz olarak erişmesi için önemli bir iş birliği yaptı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor"

Sesli kitap platformu Storytel iş birliği ile hazırlanan http://www.kutuphanemcepte.org web sitesi üzerinden çok sayıda kitap ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Kitapları dinlemek için üyelik vs. gibi bir koşul yok. Dinlemek istediğiniz kitap seçip oynatmayı başlatmanız yeterli.

Yetişkin ve çocuk kategorisi altında yaklaşık 50 kitap bulunuyor. Bu kitapları 30 Haziran 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra erişim sağlanamayacak.

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