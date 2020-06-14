Baldur’s Gate 3, Ağustos ayında erken erişime açılabilir

Tam Boyutta Gör

İlk kez 2018 yılında düzenlenen E3 fuarında duyurulan Baldur’s Gate 3 için yeni bir video yayınlandı. Divinity: Original Sin serisinden tanıdığımız Larian Studios tarafından geliştirilen oyunla ilgili Cumartesi günü düzenlenen Guerilla Collective online oyun etkinliğinde hayranları sevindirecek bir açıklama da yapıldı.

Geliştirici stüdyo, oyunun Ağustos ayında erken erişime açılabileceğini ifade ederken bu tarihi mümkün olduğunca ötelemek istemediğini dile getirdi. Öteleme olması durumunda bunun sorumlusunun dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi olduğunu belirten Larian, salgın nedeniyle oyunun geliştirilme sürecinde gecikmeler yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söylemiş.

İlginizi Çekebilir

Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu

Ayrıca Bkz. "PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı"

Evden çalışma modelinin şirket için oldukça başarıyla yönetilen bir süreç olduğunun ifade edildiği açıklamada, 18 Haziran’da düzenlenecek ve Kovid-19 pandemisinden etkilenen çocuklara yardım için organize edilen Dungeons&Dragons Live charity etkinliğinde erken erişimle ilgili yeni detaylar paylaşılacağı belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

D&D’nin beşinci sürümü baz alınarak geliştirilen oyun için yayınlanan en son videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.