Baldur's Gate 3'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Baldur's Gate 3 PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri
- Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri
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Baldur's Gate 3 PC sistem gereksinimleri açıklandı
Bilmeyenler için 2020 yılında erken erişime açılan Baldur's Gate 3, özellikle Dungeons & Dragons hayranları ve türkçe dil desteği ile olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Ancak merakla beklenen yapım, geçtiğimiz haftalarda PC için 3 Ağustos, PS5 için 6 Eylül tarihine ertelendi.
Oyunun sistem gereksinimlerine gelirsek, Baldur's Gate 3'ün geniş bir donanım yelpazesine destek sunacağını söyleyebiliriz. Öyle ki minimum ayarlar için kullanıcıların Intel i5-4690/ AMD FX 8350 işlemci ve GTX 970/ RX480 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel i7 8700K/ AMD Ryzen 5 3600 ve GTX 2060 Super/RX 5700 XT yer alıyor. Ancak depolama tarafında 150GB'lık büyük bir alana ihtiyacınız olacağını belirtelim.
Baldur's Gate III kesinlikle Divinity 2'nin de ardından oyuncuların daha da ilgisini çeken bir oyun oldu. Oyunun erken erişim sürümü de hatalarına rağmen büyüklüğünü, kalitesini ve emeği kanıtladı. Oyunun Steam sayfasını burada bulabilirsiniz.
Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-4690 veya AMD FX 8350
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 150 GB kullanılabilir alan
Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel i7 8700K veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 2060 Super veya AMD RX 5700 XT
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 150 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)