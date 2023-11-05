Baldur’s Gate 3’ün Xbox çıkış tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2023’ün en başarılı yapımlarından olan Baldur’s Gate 3; Windows ve macOS platformlarının ardından Playstation 5 platformu için de çıkış yapmıştı. Oyunun geliştiricisi Larian Studios, yapımın Xbox Series konsollarına da geleceğini ancak Xbox Series S’e yönelik kuralların oyunun çıkış sürecini zorlaştırdığını belirtmişti. Stüdyonun Series S ile problemler yaşamasının ardından Microsoft, stüdyoya yardım etmek için bir geliştirici takımı hazırlamıştı. Ortak çalışmaların ardından Larian, Baldur’s Gate’in yıl bitmeden Xbox konsollarına geleceğini duyurmuştu. Tam tarihi verilmeyen yapımın çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.



Switch 2 ile hibrit formatta DLSS ve ışın izlemeye hazır olun 1 gün önce eklendi

Baldur’s Gate 3, 6 Aralık’ta Xbox Series için yayınlanabilir

Stüdyonun bir süre sessiz kalmasının ardından oyuncular, oyunun ertelendiğini düşünmüştü ancak Larian, geçtiğimiz hafta oyunun Xbox versiyonun neredeyse hazır olduğunu ve son testlerden geçtiğini belirtmişti. Larian, çıkış tarihinin 2023 olduğunu da bir kez daha onaylamıştı.

Forza Motorsport’un çıkış tarihi doğru olarak sızdıran eXtas1s, Exputer üzerinde Baldur’s Gate hakkında konuştu. Buna göre Larian Studios, yapımın Xbox Series X|S versiyonu için 6 Aralık tarihini belirlemiş durumda. Bu da yapımın, Game Awards 2023’ten bir gün önce Xbox platformuna geleceği anlamına geliyor. Bakalım stüdyo, Baldur’s Gate 3’ün Xbox Series S versiyonunda nasıl değişiklikler yapacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Baldur's Gate 3 ne zaman Xbox konsollarına gelecek?