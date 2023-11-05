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    Baldur’s Gate 3’ün Xbox çıkış tarihi ortaya çıktı

    2023’ün en başarılı oyunlarından olan Baldur’s Gate 3, yakında Xbox Series X ve Series S konsolları için yayınlanacak. Merakla beklenen sürümün çıkış tarihi sızdırıldı.
    Baldur's Gate 3 ne zaman Xbox konsollarına gelecek? Tam Boyutta Gör
    2023’ün en başarılı yapımlarından olan Baldur’s Gate 3; Windows ve macOS platformlarının ardından Playstation 5 platformu için de çıkış yapmıştı. Oyunun geliştiricisi Larian Studios, yapımın Xbox Series konsollarına da geleceğini ancak Xbox Series S’e yönelik kuralların oyunun çıkış sürecini zorlaştırdığını belirtmişti. Stüdyonun Series S ile problemler yaşamasının ardından Microsoft, stüdyoya yardım etmek için bir geliştirici takımı hazırlamıştı. Ortak çalışmaların ardından Larian, Baldur’s Gate’in yıl bitmeden Xbox konsollarına geleceğini duyurmuştu. Tam tarihi verilmeyen yapımın çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.


    Baldur’s Gate 3, 6 Aralık’ta Xbox Series için yayınlanabilir

    Stüdyonun bir süre sessiz kalmasının ardından oyuncular, oyunun ertelendiğini düşünmüştü ancak Larian, geçtiğimiz hafta oyunun Xbox versiyonun neredeyse hazır olduğunu ve son testlerden geçtiğini belirtmişti. Larian, çıkış tarihinin 2023 olduğunu da bir kez daha onaylamıştı. 

    Forza Motorsport’un çıkış tarihi doğru olarak sızdıran eXtas1s, Exputer üzerinde Baldur’s Gate hakkında konuştu. Buna göre Larian Studios, yapımın Xbox Series X|S versiyonu için 6 Aralık tarihini belirlemiş durumda. Bu da yapımın, Game Awards 2023’ten bir gün önce Xbox platformuna geleceği anlamına geliyor. Bakalım stüdyo, Baldur’s Gate 3’ün Xbox Series S versiyonunda nasıl değişiklikler yapacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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