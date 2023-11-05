Baldur’s Gate 3’ün Xbox çıkış tarihi ortaya çıktı

Baldur’s Gate 3, 6 Aralık’ta Xbox Series için yayınlanabilir
Stüdyonun bir süre sessiz kalmasının ardından oyuncular, oyunun ertelendiğini düşünmüştü ancak Larian, geçtiğimiz hafta oyunun Xbox versiyonun neredeyse hazır olduğunu ve son testlerden geçtiğini belirtmişti. Larian, çıkış tarihinin 2023 olduğunu da bir kez daha onaylamıştı.
Forza Motorsport’un çıkış tarihi doğru olarak sızdıran eXtas1s, Exputer üzerinde Baldur’s Gate hakkında konuştu. Buna göre Larian Studios, yapımın Xbox Series X|S versiyonu için 6 Aralık tarihini belirlemiş durumda. Bu da yapımın, Game Awards 2023’ten bir gün önce Xbox platformuna geleceği anlamına geliyor. Bakalım stüdyo, Baldur’s Gate 3’ün Xbox Series S versiyonunda nasıl değişiklikler yapacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.