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    Bandai Namco sinyali verdi: Tekken 8, 2023'te çıkabilir

    Tekken 8 birkaç ay önce heyecan verici bir fragmanla duyurulmuştu. Bandai Namco merakla beklenen dövüş oyununun önümüzdeki yıl çıkabileceğinin sinyalini verdi. 
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    Bandai Namco sinyali verdi: Tekken 8, 2023'te çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Bandai Namco kısa süre önce düzenlediği yatırımcı toplantısında ortaya çıkan soru ve cevapların yer aldığı bir belge yayınladı. Japon oyun şirketinin son finansal raporu dövüş oyunu Tekken 8'in önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

    Şirket yayınladığı belgede Elden Ring satışlarına ilişkin bazı veriler paylaştı ve ayrıca Tekken 8'in çıkış takviminden bahsetti:

    "2023 mali yılında, oyuncuların oyunlardan daha uzun süre ve daha derinlemesine keyif almalarını sağlayacak bir dizi önemli oyun çıkarmayı planlıyoruz. Tekken 8'i de 2023 veya sonrasında piyasaya sürme hedefiyle geliştiriyoruz."

    Önümüzdeki yıl gelme ihtimali yüksek

    Dolayısıyla, Tekken 8'in önümüzdeki yıl piyasaya sürülme olasılığı yüksek. Ancak bu açıklama çıkışın daha sonra olabileceğini de göz ardı etmiyor. Yani bu noktada kesin tarihi Bandai Namco bile bilmiyor, bu yüzden beklemek zorundayız.

    Tekken 7'nin de ilk olarak 2014'ün Temmuz ayında duyurulduğunu hatırlatalım. Bir yıl sonra 2015'te atari salonlarına ve ardından 2017'de konsollara geldi. Böylelikle Bandai Namco bir önceki Tekken oyununu duyurulduktan bir yıl sonra piyasaya sürmüş oldu.

    Kaynakça https://www.bandainamco.co.jp/files/ir/financialstatements/pdf/20221110_qa.pdf https://whatifgaming.com/tekken-8-2023-release-date-confirmed-by-public-document/
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