Tekken 8 sistem gereksinimleri açıklandı: 100GB boş alan!

Tekken 8’in resmî sitesine göre Bandai Namco Studios’un yeni dövüş oyunu PC’de 100GB yer kaplayacak. Tekken 8 PC sürümünü bekleyenlerin sabit diskte en az 100GB alan açması gerekecek. Peki, Tekken 8 sistem gereksinimleri neler olacak?

Tekken 8 sistem gereksinimleri (PC)

Tam Boyutta Gör Tekken 8 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli donanımlara sahip olması gerekiyor. İşte resmî olarak açıklanan PC için Tekken 8 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (HD)

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X

: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri (HD)

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

: Nvidia GeForce GTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimleri (4K)

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600K

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 6500 XT

: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 6500 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri (4K)

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT

: Nvidia GeForce GTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Tekken 8 kaç GB RAM ve yer ister?

Bilgisayarınıza Tekken 8'i yüklemeniz için en az 100 GB boş depolama alanı olmalıdır. Tekken 8'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu daha akıcı ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri 6 ay önce eklendi

Bandai’nin resmî sitesi ve Steam’de yer alan sistem gereksinimleri bilgisine göre oyun yüksek donanım gerektirmeyecek. Oyun ilk çalıştırıldığında 60FPS üzeri verecek ancak arka planda çalışan uygulamaların kare hızını düşüreceği yönünde açıklama yapıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Tekken 8 sistem gereksinimleri