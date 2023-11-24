Tekken 8 sistem gereksinimleri açıklandı: 100GB boş alan!

- Tekken 8 sistem gereksinimleri (PC)
- Minimum sistem gereksinimleri (HD)
- Önerilen sistem gereksinimleri (HD)
- Minimum sistem gereksinimleri (4K)
- Önerilen sistem gereksinimleri (4K)
- Tekken 8 kaç GB RAM ve yer ister?
- Yorumlar
Tekken 8’in resmî sitesine göre Bandai Namco Studios’un yeni dövüş oyunu PC’de 100GB yer kaplayacak. Tekken 8 PC sürümünü bekleyenlerin sabit diskte en az 100GB alan açması gerekecek. Peki, Tekken 8 sistem gereksinimleri neler olacak?
Tekken 8 sistem gereksinimleri (PC)
Minimum sistem gereksinimleri (HD)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri (HD)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Minimum sistem gereksinimleri (4K)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 6500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri (4K)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Tekken 8 kaç GB RAM ve yer ister?
Bilgisayarınıza Tekken 8'i yüklemeniz için en az 100 GB boş depolama alanı olmalıdır. Tekken 8'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu daha akıcı ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.
Bandai’nin resmî sitesi ve Steam’de yer alan sistem gereksinimleri bilgisine göre oyun yüksek donanım gerektirmeyecek. Oyun ilk çalıştırıldığında 60FPS üzeri verecek ancak arka planda çalışan uygulamaların kare hızını düşüreceği yönünde açıklama yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.