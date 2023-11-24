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    Tekken 8 sistem gereksinimleri açıklandı: 100GB boş alan!

    Bandai Namco Studios, Tekken 8 sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyuncuların Tekken 8'i PC'de oynamak için sabit disklerinde biraz yer açmaları gerekecek.       

    Tekken 8’in resmî sitesine göre Bandai Namco Studios’un yeni dövüş oyunu PC’de 100GB yer kaplayacak. Tekken 8 PC sürümünü bekleyenlerin sabit diskte en az 100GB alan açması gerekecek. Peki, Tekken 8 sistem gereksinimleri neler olacak?

    Tekken 8 sistem gereksinimleri (PC)

    Tekken 8 sistem gereksinimleri neler Tam Boyutta Gör
    Tekken 8 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli donanımlara sahip olması gerekiyor. İşte resmî olarak açıklanan PC için Tekken 8 sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri (HD)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri (HD)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Minimum sistem gereksinimleri (4K)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600K
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 6500 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri (4K)

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-7700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Tekken 8 kaç GB RAM ve yer ister?

    Bilgisayarınıza Tekken 8'i yüklemeniz için en az 100 GB boş depolama alanı olmalıdır. Tekken 8'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu daha akıcı ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

    Bandai’nin resmî sitesi ve Steam’de yer alan sistem gereksinimleri bilgisine göre oyun yüksek donanım gerektirmeyecek. Oyun ilk çalıştırıldığında 60FPS üzeri verecek ancak arka planda çalışan uygulamaların kare hızını düşüreceği yönünde açıklama yapıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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