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    Tekken 8 çıkış tarihi duyuruldu: Yeni tek oyunculu mod geliyor

    Gamescom 2023 etkinliğinde merakla beklenen dövüş oyunlarından Tekken 8'in tek oyunculu modunu gösteren yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Ayrıca Tekken 8 çıkış tarihi netlik kazandı.
    tekken 8 ne zaman çıkacak işte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Bandai Namco, Gamescom 2023’te Tekken 8’in 26 Ocak 2024’te çıkış yapacağını açıkladı. Tekken 8, PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

    Birçok oyunun duyurulduğu etkinlikte Tekken 8’in heyecanlandıran videosu da paylaşıldı. Oyunun atari dönemine geri götürmeyi amaçlayan, farklı kostümlerle karakterimizi yaratıp arkadaşlarla veya yapay zekaya karşı oynayabileceğimiz tek oyunculu modu gösterildi. Yeni single player moduna ek olarak 32 eşsiz dövüşçünün yer alacağı gösterildi.

    Tekken 8, PlayStation State of Play etkinliğinde 2022’de duyurulmuştu. Tekken 8, öldüğüne inandığımız ancak sonradan kayıp olduğu ortaya çıkan Jin’in annesi Jun Kazama’nın dönüşünü simgeliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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