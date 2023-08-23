Tam Boyutta Gör Bandai Namco, Gamescom 2023’te Tekken 8’in 26 Ocak 2024’te çıkış yapacağını açıkladı. Tekken 8, PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

Gamescom 2023: İşte duyurulan tüm oyunlar 10 sa. önce eklendi

Birçok oyunun duyurulduğu etkinlikte Tekken 8’in heyecanlandıran videosu da paylaşıldı. Oyunun atari dönemine geri götürmeyi amaçlayan, farklı kostümlerle karakterimizi yaratıp arkadaşlarla veya yapay zekaya karşı oynayabileceğimiz tek oyunculu modu gösterildi. Yeni single player moduna ek olarak 32 eşsiz dövüşçünün yer alacağı gösterildi.

Tekken 8, PlayStation State of Play etkinliğinde 2022’de duyurulmuştu. Tekken 8, öldüğüne inandığımız ancak sonradan kayıp olduğu ortaya çıkan Jin’in annesi Jun Kazama’nın dönüşünü simgeliyor.

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Tekken 8 çıkış tarihi duyuruldu: Yeni tek oyunculu mod geliyor