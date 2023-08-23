Tekken 8 çıkış tarihi duyuruldu: Yeni tek oyunculu mod geliyor

Birçok oyunun duyurulduğu etkinlikte Tekken 8’in heyecanlandıran videosu da paylaşıldı. Oyunun atari dönemine geri götürmeyi amaçlayan, farklı kostümlerle karakterimizi yaratıp arkadaşlarla veya yapay zekaya karşı oynayabileceğimiz tek oyunculu modu gösterildi. Yeni single player moduna ek olarak 32 eşsiz dövüşçünün yer alacağı gösterildi.
Tekken 8, PlayStation State of Play etkinliğinde 2022’de duyurulmuştu. Tekken 8, öldüğüne inandığımız ancak sonradan kayıp olduğu ortaya çıkan Jin’in annesi Jun Kazama’nın dönüşünü simgeliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.