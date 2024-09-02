HMD’nin Barbie telefonu beklenenden daha çok sattı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyuncak bebek markalarından olan Barbie, geçtiğimiz yıl yayınlanan filmin ardından popüler kültürde de yer edinmeye başladı. Filmin popülerliğini kullanarak alternatif kazançlar elde etmek isteyen Mattel, bu doğrultuda HMD ile anlaşarak Barbie temalı bir telefona imza atmıştı. Görünüşe göre firma, yaptığı bu anlaşmadan memnun kalacak.

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Barbie telefonu Birleşik Krallık’ta tükendi

Geçtiğimiz haftalarda HMD, Barbie telefonunu tanıtmıştı. Nokia 2660 Flip’in yeniden tasarlanmış bir versiyonu olan görünüşe göre beklenenden daha popüler. HMD, yalnızca kısa bir süredir satışta Barbie telefonun Birleşik Krallık’ta tükendiğini ve stokları yenileme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Barbie telefonun diğer ülkelerde nasıl satış sayılarına ulaştığı belli değil ancak Barbie isminin günümüzdeki popülerliği, HMD ve Mattel’in yüzünü güldürecektir. HMD’nin Barbie telefonu için belirlediği fiyat etiketi ise 100£.



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