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    Anlık Bildirim

    Margot Robbie, Barbie'den sonra şimdi de bir Sims filmi yapıyor

    Barbie filminin hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynayan Margot Robbie, şimdi de The Sims filmi için kolları sıvadı. Hazırlıklarına başlanan filmin yönetmeni belli oldu.
    Margot Robbie, The Sims filmi için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Margot Robbie daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da aslında son yıllarda yapımcı olarak da dikkat çekici işlere imza atıyor. Promising Young Woman, Maid ve  I, Tonya gibi beğeni kazanan işlerin yapımcılığını üstlenen Robbie, yapımcı olarak bugüne kadarki en büyük başarısına ise Barbie ile imza attı. Robbie'nin hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynadığı Barbie, 1.44 milyar dolarlık gişesiyle sadece geçen yılın değil, tüm zamanların en kârlı filmlerinden birine dönüştü.

    Barbie'nin yakaladığı bu muazzam başarı sayesinde eli daha da güçlenen Margot Robbie, bir sonraki projesini de bulmuş gibi görünüyor. Ünlü oyuncu, şimdi de The Sims filmini hayata geçirecek. Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap Entertainment, tüm zamanların en popüler oyun serileri arasında yer alan The Sims'in film uyarlaması için hazırlıklara başladı.

    The Sims Filmini Kate Herron Yönetecek

    LuckyChap Entertainment, Sims filmini yönetmesi için Kate Herron ile anlaştı. Daha önce Sex Education ve Loki gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Kate Herron, filmin senaryosunu Briony Redman ile birlikte kaleme alacak. Margot Robbie'nin Sims filminde rol alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Greta Gerwig'in yardımıyla Barbie'ye oldukça farklı bir yorum getiren Robbie'nin şimdi Sims'e nasıl bir dokunuş katacağı merak konusu. Ancak işin içinde Robbie'nin olması, bunun alışıldık bir uyarlama olmayacağını düşündürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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