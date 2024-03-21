Margot Robbie, Barbie'den sonra şimdi de bir Sims filmi yapıyor

Tam Boyutta Gör Margot Robbie daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da aslında son yıllarda yapımcı olarak da dikkat çekici işlere imza atıyor. Promising Young Woman, Maid ve I, Tonya gibi beğeni kazanan işlerin yapımcılığını üstlenen Robbie, yapımcı olarak bugüne kadarki en büyük başarısına ise Barbie ile imza attı. Robbie'nin hayata geçirilmesinde kilit bir rol oynadığı Barbie, 1.44 milyar dolarlık gişesiyle sadece geçen yılın değil, tüm zamanların en kârlı filmlerinden birine dönüştü.

Barbie'nin yakaladığı bu muazzam başarı sayesinde eli daha da güçlenen Margot Robbie, bir sonraki projesini de bulmuş gibi görünüyor. Ünlü oyuncu, şimdi de The Sims filmini hayata geçirecek. Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap Entertainment, tüm zamanların en popüler oyun serileri arasında yer alan The Sims'in film uyarlaması için hazırlıklara başladı.

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The Sims Filmini Kate Herron Yönetecek

LuckyChap Entertainment, Sims filmini yönetmesi için Kate Herron ile anlaştı. Daha önce Sex Education ve Loki gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturan Kate Herron, filmin senaryosunu Briony Redman ile birlikte kaleme alacak. Margot Robbie'nin Sims filminde rol alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Greta Gerwig'in yardımıyla Barbie'ye oldukça farklı bir yorum getiren Robbie'nin şimdi Sims'e nasıl bir dokunuş katacağı merak konusu. Ancak işin içinde Robbie'nin olması, bunun alışıldık bir uyarlama olmayacağını düşündürüyor.

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Margot Robbie, The Sims filmi için kolları sıvadı