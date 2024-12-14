Barbie 2 için hazırlıklar başladı; Ana ekip geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin başrolünü üstlendiği Barbie, son yılların en başarılı filmlerinden biri dönüştü. Gişede en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkan film, dünya genelinde 1.44 milyar dolar hasılat yaptı. Hâl böyle olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Nitekim Warner Bros. ilk filmin çıkışından kısa süre sonra Barbie 2'ye yeşil ışık yaktı.

Ne var ki ilk filmin yaratıcı ekibi henüz ikna edilmemişti. İlk Barbie filminin bu kadar başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri, alışıldık bir Barbie filmi olmamasıydı. Normalde çok daha farklı (daha az ticari) filmlere imza atan Greta Gerwig ve Noah Baumbach ikilisinin bu hikâyeye kendi yorumlarını getirmeleri filmin başarısında kilit rol oynadı. O yüzden devam filmi için onların geri dönmesi büyük önem taşıyordu. Neyse ki Warner Bros. bir şekilde çifti ikna etmeyi başarmış gibi görünüyor.

Sinemada bu hafta: 13 Aralık 2024 1 gün önce eklendi

Barbie'nin Ana Ekibi Devam Filmi İçin Geri Dönüyor

The Hollywood Reporter'ın haberine göre bir süredir devam filmi üzerine düşünen Greta Gerwig ve Noah Baumbach çifti, sonunda anlatmak istedikleri bir hikâye buldular. Hatta bu projeyi Warner Bros.'a da ilettiler. Böylece devam filminin önü açılmış oldu ve film için ilk hazırlıklar başladı. Devam filminde tabii ki başrolde yine Margot Robbie olacak.

Warner Bros. ve Greta Gerwig'in temsilcileri bu haberi doğrulamıyor olsa da The Hollywood Reporter, bu bilgiyi çok güvenilir kaynaklardan aldıklarını söylüyor. THR, Hollywood basının en prestijli yayınlarından biri olduğu için bu konuda kendilerine güvenmememiz için bir sebep yok.

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