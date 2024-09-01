Pixel Watch 3’ün kutu açılış görüntüleri yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Samsung ile ortaklık kurarak Wear OS işletim sistemini baştan aşağı yenileyen Google, işletim sistemi duyurusundan hemen sonra Pixel Watch isimli akıllı saatini tanıtmıştı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca olgunlaşan seri, yakında yeni üyesine kavuşacak.

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Pixel Watch 3 dağıtımı başlıyor

Google, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte Pixel 9 ailesiyle beraber Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3 aksesuarlarını da tanıtmıştı. Önümüzdeki hafta satışa çıkması planlanan Pixel Watch 3, bazı kullanıcılara çoktan gönderilmiş. Hollanda’da yaşayan Reddit kullanıcısı u/youreadusernamestoo, ürünün kendine ulaştığını belirtti ve bazı görseller yayınladı.

Tam Boyutta Gör Görsellerden anlaşıldığı üzere yeni Pixel Watch, önceki nesillerden farklı bir kutu tasarımına sahip olarak geliyor. İki farklı kompartımandan oluşan kutu, akıllı saatin gövdesi dışında kayış ve USB-C ucuna sahip olan şarj aletini içinde barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra ortaya çıkan görseller, Pixel Watch 3’e daha yakından bakmamızı da sağlıyor. Android pazarının en iddialı akıllı saatlerinden olması beklenen cihaz, 10 Eylül’de resmen satışa sunulacak. Reddit’te paylaşılan gönderiye buradan ulaşabilirsiniz.

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