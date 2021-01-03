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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada

    Couch Console adındaki proje kalipso bardak altlığı, şarj istasyonu, saklama alanı ve telefon standı gibi ihtiyaçları bir araya getiriyor. Couch Console özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pek çok ilginç fikrin hayata geçtiği Kickstarter platformunda son dönemin dikkat çeken ürünlerinden birisi Coach Console oldu. Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanını bir araya getiren ürün bağış rekoru kırıyor.

    Couch Console nedir?

    Couch Console evde televizyon izleme veya oyun oynama gibi aktivitelerde dağınıklığı önleme amacını taşıyor. Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan ürün kare şeklinde. 4 adet yine kare şeklinde yere sahip üründe 1 büyük-2 küçük, 4 küçük veya 2 büyük olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz.

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    Standart olarak dökülmeyen bardak altlığı modülü, kuruyemiş modülü ve saklama alanı modülü sunuluyor. İsteğe göre bu modüller değiştirilebiliyor. Modüller arasında ara parçalar var ve sabitlemeyi sağlıyor.

    Üründe bir USB Tip-C girişi de mevcut. Firma dahili bir batarya eklememiş. Mevcut powerbank cihazını alt kısma yerleştirerek bu girişe bağlayabiliyorsunuz. Böylece bir şarj istasyonu haline geliyor. Oldukça hafif olan Couch Console ürünü 89$ bağış istiyor ve 1 milyon doları çoktan geçti. Halen kampanyası devam eden ürün Mayıs ayında sevkiyata başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/thecc/the-couch-console Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi olmuş valla ellerine sağlık
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    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    90 dolarlık fiyat böyle basit bir ürün için sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde çok pahalı bir fiyat. Bu videoyu gördükten sonra Çinli firmalar bunun 900 dolara klonunu hemen yaparlar. Ayrıca hayzinberk dediğine göre bardak bölümünün genişliği ayarlanabilir olmalı.
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    Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bardak çok derinde kalıyor gibi, kolay çıkacağını zannetmiyorum, ayrıca abur cubur konan kap da kolay çıkmaz gibi (yıkayıp geri koymak için). İlginç duruyor ama pratik gelmedi bana da..
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    ak_n (akın çetin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz
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    no_panic (h h) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İçecekler ile elektronik aletleri birbirine yakın koymamayı öğrendim, sağolun ben almayayım.
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    Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 6 gün ( Mesaj Silindi ) no_panic
    Bir kaza yaşanmadı inşallah?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba için olanı lazım bana tabi gamepade kumandaya gerek yok
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    cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    He sonra o sıvılar dökülsün yansın patlasın
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir ürün ortaya konmuş yalnız pratik bir ürün gibi durmuyor
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