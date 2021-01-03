Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada

Pek çok ilginç fikrin hayata geçtiği Kickstarter platformunda son dönemin dikkat çeken ürünlerinden birisi Coach Console oldu. Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanını bir araya getiren ürün bağış rekoru kırıyor.

Couch Console nedir?

Couch Console evde televizyon izleme veya oyun oynama gibi aktivitelerde dağınıklığı önleme amacını taşıyor. Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan ürün kare şeklinde. 4 adet yine kare şeklinde yere sahip üründe 1 büyük-2 küçük, 4 küçük veya 2 büyük olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz.

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Standart olarak dökülmeyen bardak altlığı modülü, kuruyemiş modülü ve saklama alanı modülü sunuluyor. İsteğe göre bu modüller değiştirilebiliyor. Modüller arasında ara parçalar var ve sabitlemeyi sağlıyor.

Üründe bir USB Tip-C girişi de mevcut. Firma dahili bir batarya eklememiş. Mevcut powerbank cihazını alt kısma yerleştirerek bu girişe bağlayabiliyorsunuz. Böylece bir şarj istasyonu haline geliyor. Oldukça hafif olan Couch Console ürünü 89$ bağış istiyor ve 1 milyon doları çoktan geçti. Halen kampanyası devam eden ürün Mayıs ayında sevkiyata başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/thecc/the-couch-console

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