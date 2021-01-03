Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada

Pek çok ilginç fikrin hayata geçtiği Kickstarter platformunda son dönemin dikkat çeken ürünlerinden birisi Coach Console oldu. Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanını bir araya getiren ürün bağış rekoru kırıyor.
Couch Console nedir?
Couch Console evde televizyon izleme veya oyun oynama gibi aktivitelerde dağınıklığı önleme amacını taşıyor. Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan ürün kare şeklinde. 4 adet yine kare şeklinde yere sahip üründe 1 büyük-2 küçük, 4 küçük veya 2 büyük olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz.İlginizi Çekebilir Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay
Ayrıca Bkz. "adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık"
Standart olarak dökülmeyen bardak altlığı modülü, kuruyemiş modülü ve saklama alanı modülü sunuluyor. İsteğe göre bu modüller değiştirilebiliyor. Modüller arasında ara parçalar var ve sabitlemeyi sağlıyor.
Üründe bir USB Tip-C girişi de mevcut. Firma dahili bir batarya eklememiş. Mevcut powerbank cihazını alt kısma yerleştirerek bu girişe bağlayabiliyorsunuz. Böylece bir şarj istasyonu haline geliyor. Oldukça hafif olan Couch Console ürünü 89$ bağış istiyor ve 1 milyon doları çoktan geçti. Halen kampanyası devam eden ürün Mayıs ayında sevkiyata başlayacak.
https://www.kickstarter.com/projects/thecc/the-couch-console Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.