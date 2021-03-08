Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place II'nin vizyon tarihi erkene çekildi

Tam Boyutta Gör

İlk filmi 2018 yılında yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin ikinci filminin vizyon tarihi için sonunda güzel bir haber verildi.

İlginizi Çekebilir

Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere

Ayrıca Bkz. "Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir"

Normalde 19 Mart 2020'de vizyona girmesi beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Sonrasında sinemaların tam kapasite açık olmaması sebebiyle birkaç kez daha ertelendi ve son vizyon tarihi 23 Nisan 2021 olmuştu. 23 Nisan tarihi de değişip 17 Eylül olmuştu. Bu tarih bir kez daha değişti ancak bu sefer daha güzel bir şekilde.

Filmin vizyon tarihi yaklaşık 4 ay geriye çekildi ve yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu. Filmin sinemalarda yayınlanmasından tam 45 gün sonra da Paramount+'a ekleneceğini hatırlatalım.

İkinci filmin de yönetmenliğini John Krasinski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski Noah Jupe ve Djimon Hounsou gibi isimler bulunuyor. Serinin üçüncü filmi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak bir bilgi yok henüz.

https://www.ign.com/articles/a-quiet-place-2-release-moved-forward-to-may

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.