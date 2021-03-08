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    Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place II'nin vizyon tarihi erkene çekildi

    Bilim kurgu gerilim türündeki A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin ikinci filminin vizyon tarihi bir kez daha değişti ancak bu sefer erkene alındı.
    08 Mart 2021, 18:00 (21 sa.)
    5,3b
    34
    5
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Başarılı bilim kurgu gerilim filmi A Quiet Place II'nin vizyon tarihi erkene çekildi
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    İlk filmi 2018 yılında yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin ikinci filminin vizyon tarihi için sonunda güzel bir haber verildi.

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    Ayrıca Bkz. "Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir"

    Normalde 19 Mart 2020'de vizyona girmesi beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle ertelenmişti. Sonrasında sinemaların tam kapasite açık olmaması sebebiyle birkaç kez daha ertelendi ve son vizyon tarihi 23 Nisan 2021 olmuştu. 23 Nisan tarihi de değişip 17 Eylül olmuştu. Bu tarih bir kez daha değişti ancak bu sefer daha güzel bir şekilde.

    Filmin vizyon tarihi yaklaşık 4 ay geriye çekildi ve yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu. Filmin sinemalarda yayınlanmasından tam 45 gün sonra da Paramount+'a ekleneceğini hatırlatalım.

    İkinci filmin de yönetmenliğini John Krasinski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski Noah Jupe ve Djimon Hounsou gibi isimler bulunuyor. Serinin üçüncü filmi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak bir bilgi yok henüz.



    https://www.ign.com/articles/a-quiet-place-2-release-moved-forward-to-may
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Deswaaa (Sercan Toprak) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim en iyi filmler den biri kim nederse desin eleştirenler olmuş sizin sevdiğiniz film de ben sevmem zevk meselesi
    Yanıtla +1
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    addidas_85 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani zevk meselesi bir şey dediğim yok buna ama insanlar bu filmde ne buldu anlayamıyorum
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    furandor (Ömer Bin hattab) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk film çok çok iyiydi
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    R rakanishu 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlki mantık hatalarıyla doluydu, ikincisine çok gerek yokmuş.
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    WB 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ilki fena degildi ama ikinciden beklendim oldukca dusuk..
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