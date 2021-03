Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük markalarından birisi olan Harry Potter'ın temeli 7 kitap ve 8 filmin bulunduğu Harry Potter eserlerinden oluşuyor. Bu kitap ve filmlerin yayınlanmasının ardından da bildiğiniz Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli bir tiyatro oyunu geliştirildi. Bu tiyatro oyunu da geçtiğimiz yıllarda kendine ait bir kitaba kavuştu.

İlginizi Çekebilir

Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf

Ayrıca Bkz. ""Mortal Kombat filmi, şimdiye kadarki en iyi dövüş sahnelerine sahip olacak""

Her ne kadar Harry Potter severlerin sevmediği bir hikayeye sahip olsa da markanın büyüklüğü ile yine büyük bir popülerliğe ulaştı. Geçtiğimiz saatlerde de WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, Harry Potter evreninde başka bir yan ürünün daha filme uyarlanacağını ima etti.

Ne yazık ki herhangi bir ayrıntı vermedi ancak The Hollywood Reporter'ın haberine göre bahsi geçen yan hikaye Harry Potter and the Cursed Child. Henüz resmi bir açıklama yok, The Hollywood Reporter'ın söylediği de projenin henüz konuşma aşamasında olduğu.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Harry'nin oğlu Albus ile Draco Malfoy'un oğlu Scorpius'un yaptığı zamanda yolculuğa odaklanan bir hikayeye sahip. Ayrıca şu anda HBO Max'te yayınlanacak olan bir Harry Potter dizisinin geliştiridliğini de hatırlatalım.

https://www.gamesradar.com/harry-potter-spinoffs-might-be-on-the-way-including-a-cursed-child-adaptation/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.