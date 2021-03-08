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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir

    Harry Potter markasının son eserlerinden birisi olan Harry Potter and the Cursed Child'ın filme uyarlanması için bazı konuşmalar yapılıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Harry Potter and the Cursed Child filme uyarlanabilir
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    Dünyanın en büyük markalarından birisi olan Harry Potter'ın temeli 7 kitap ve 8 filmin bulunduğu Harry Potter eserlerinden oluşuyor. Bu kitap ve filmlerin yayınlanmasının ardından da bildiğiniz Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli bir tiyatro oyunu geliştirildi. Bu tiyatro oyunu da geçtiğimiz yıllarda kendine ait bir kitaba kavuştu.

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    Her ne kadar Harry Potter severlerin sevmediği bir hikayeye sahip olsa da markanın büyüklüğü ile yine büyük bir popülerliğe ulaştı. Geçtiğimiz saatlerde de WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, Harry Potter evreninde başka bir yan ürünün daha filme uyarlanacağını ima etti. 

    Ne yazık ki herhangi bir ayrıntı vermedi ancak The Hollywood Reporter'ın haberine göre bahsi geçen yan hikaye Harry Potter and the Cursed Child. Henüz resmi bir açıklama yok, The Hollywood Reporter'ın söylediği de projenin henüz konuşma aşamasında olduğu. 

    Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Harry'nin oğlu Albus ile Draco Malfoy'un oğlu Scorpius'un yaptığı zamanda yolculuğa odaklanan bir hikayeye sahip. Ayrıca şu anda HBO Max'te yayınlanacak olan bir Harry Potter dizisinin geliştiridliğini de hatırlatalım.



    https://www.gamesradar.com/harry-potter-spinoffs-might-be-on-the-way-including-a-cursed-child-adaptation/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Asehan (Asehan Korkut) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zenci hermoni, pasif draco da olur bu sefer
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