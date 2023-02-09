Başarsoft, yardım çağrılarını ve yardım dağıtım noktalarını haritada gösteren uygulamasını yayınladı

Kargo ve kurye firmalarına kendi verileriyle harita ve navigasyon hizmeti sunan Başarsoft, Anadolu şehirleri için en detaylı haritalardan birine sahip. Bu veriyi depremzedelere yardım için kullanmayı amaçlayan şirket, deprem.basarsoft.com.tr isimli adres üzerinden hizmet veren Başarsoft Yardım Uygulaması’nı kullanıma sundu. Harita üzerinden hangi noktada yardıma ihtiyaç duyulduğu ve hangi noktada yardım dağıtımı yapıldığı görülebiliyor. Platform, Amazon Türkiye'nin desteğiyle Amazon sunucuları üzerinde çalışıyor.
Yardıma ihtiyaç duyan kişilere hızlıca ulaşılması amaçlanıyor
Platformda "Yardım Talep et" ve "Yeni Yardım Noktası" isimli iki özellik mevcut.
Yardım Talep Et butonu ile yardıma ihtiyaç duyan kişiler, harita üzerinden konumunu işaretleyerek ihtiyaç duydukları yardım hakkında bilgi giriyor. Yetkili ve yardımsever kişiler haritaya bakarak nerede yardıma ihtiyaç duyulduğunu görebiliyor. Depremzedeler tarafından çadır, ısınma, yiyecek, kurtarma vs. gibi yardım talepleri platforma eklenmiş durumda. Enkaz altında kalan kişiler hakkında yardım çağrıları da yer alıyor.
Yeni Yardım Noktası isimli özellik ise yemek dağıtımı, erzak dağıtımı, barınma gibi yardımların yapıldığı yerlerin konumunu depremzedelere göstermeye yarıyor. En yakın yardım noktasını kolay bir şekilde görebilmek mümkün oluyor. Platform etkin bir şekilde kullanılırsa yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kolaylık sağlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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