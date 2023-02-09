Başarsoft, yardım çağrılarını ve yardım dağıtım noktalarını haritada gösteren uygulamasını yayınladı

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri sürüyor. Depremden etkilenen şehirlerde mobil iletişim ve yardıma koordinasyonu problemleri devam ediyor. Başarsoft, yardıma ihtiyaç duyulan kişilere kolay şekilde ulaşılabilmesi için harita bazlı Başarsoft Yardım Uygulaması sistemini yayına aldı.

Kargo ve kurye firmalarına kendi verileriyle harita ve navigasyon hizmeti sunan Başarsoft, Anadolu şehirleri için en detaylı haritalardan birine sahip. Bu veriyi depremzedelere yardım için kullanmayı amaçlayan şirket, deprem.basarsoft.com.tr isimli adres üzerinden hizmet veren Başarsoft Yardım Uygulaması’nı kullanıma sundu. Harita üzerinden hangi noktada yardıma ihtiyaç duyulduğu ve hangi noktada yardım dağıtımı yapıldığı görülebiliyor. Platform, Amazon Türkiye'nin desteğiyle Amazon sunucuları üzerinde çalışıyor.

Deprem bölgesinden drone görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi 3 sa. önce eklendi

Yardıma ihtiyaç duyan kişilere hızlıca ulaşılması amaçlanıyor

Platformda "Yardım Talep et" ve "Yeni Yardım Noktası" isimli iki özellik mevcut.

Yardım Talep Et butonu ile yardıma ihtiyaç duyan kişiler, harita üzerinden konumunu işaretleyerek ihtiyaç duydukları yardım hakkında bilgi giriyor. Yetkili ve yardımsever kişiler haritaya bakarak nerede yardıma ihtiyaç duyulduğunu görebiliyor. Depremzedeler tarafından çadır, ısınma, yiyecek, kurtarma vs. gibi yardım talepleri platforma eklenmiş durumda. Enkaz altında kalan kişiler hakkında yardım çağrıları da yer alıyor.

Yeni Yardım Noktası isimli özellik ise yemek dağıtımı, erzak dağıtımı, barınma gibi yardımların yapıldığı yerlerin konumunu depremzedelere göstermeye yarıyor. En yakın yardım noktasını kolay bir şekilde görebilmek mümkün oluyor. Platform etkin bir şekilde kullanılırsa yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kolaylık sağlayacaktır.

Başarsoft Yardım Uygulaması

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.