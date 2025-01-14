Baseus BD1 tam kablosuz kulaklık uygun fiyat etiketi ile geliyor

Baseus BD1 özellikleri ve fiyatı
Baseus BD1 tam kablosuz kulaklık modeli 8.6mm manyetik sürücüler ile geliyor. PEEK+PU kompozit diyafram derin bass ve tatmin edici bir ses berraklığı ortaya çıkarıyor. Fasulye tasarımına sahip olan ürün 3.8 gram ağırlığında.
Bluetooth 5.4 ile gecikmesiz bir bağlantı sunan kulaklık 60ms düşük gecikme sürelerine sahip. Aynı anda iki cihaz arasında akıcı geçiş yapabiliyor. Gürültü engelleme ise çift mikrofon ve yazılım üzerinden gerçekleşiyor. Tek şarj ile 8 saat kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu süreyi 35 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde ediliyor.
Baseus uygulaması üzerinden güncel tutulan ve Cihazı Bul özelliği de olan kulaklık tere karşı da dayanıklı. Baseus BD1 tam kablosuz kulaklık modeli Çin’de 15$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil