Tam Boyutta Gör Çinli elektronik aksesuar üreticisi Baseus, Encok W2i isimli yeni TWS kulaklığını duyurdu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken kulaklığın özelliklerine bakalım.

Baseus Encok W2i'nin özellikleri

Baseus Encok W2i, kulak içi kulaklıklarda genellikle bulunmayan 13 mm sürücülere sahip. Bu büyük sürücüler sayesinde kulaklık daha zengin ve ayrıntılı ses deneyimi vadediyor. Kulaklık, 3.8 gram ağırlığıyla oldukça hafif olmasına rağmen batarya ömründen feragat etmiyor. 6 saat pil ömrü sunan kulaklık kutusuyla beraber 35 saat dinleme deneyimi yaşatabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip kulaklık bu sayede daha stabil bağlantı, daha kaliteli ses ve düşük gecikme süresi sunuyor. Bunların dışında AAC/SBC ses kodeği desteği ve iki mikrofon sayesinde görüşmelerde gürültü azaltma özelliği de kulaklıkta bulunuyor.

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Siyah, beyaz, mor ve pembe olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip kulaklık Çin'de 11 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Baseus'dan uygun fiyatlı TWS kulaklık: Encok W2i