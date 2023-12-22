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    Baseus'dan uygun fiyatlı TWS kulaklık: Encok W2i

    Çinli elektronik aksesuar üreticisi Baseus, Encok W2i isimli yeni TWS kulaklığını duyurdu. 35 saate kadar pil ömrü sunan uygun fiyatlı kulaklığın özelliklerine bakalım.
    Baseus'dan uygun fiyatlı TWS kulaklık: Encok W2i Tam Boyutta Gör
    Çinli elektronik aksesuar üreticisi Baseus, Encok W2i isimli yeni TWS kulaklığını duyurdu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken kulaklığın özelliklerine bakalım.

    Baseus Encok W2i'nin özellikleri

    Baseus Encok W2i, kulak içi kulaklıklarda genellikle bulunmayan 13 mm sürücülere sahip. Bu büyük sürücüler sayesinde kulaklık daha zengin ve ayrıntılı ses deneyimi vadediyor. Kulaklık, 3.8 gram ağırlığıyla oldukça hafif olmasına rağmen batarya ömründen feragat etmiyor. 6 saat pil ömrü sunan kulaklık kutusuyla beraber 35 saat dinleme deneyimi yaşatabiliyor.

    Baseus'dan uygun fiyatlı TWS kulaklık: Encok W2i Tam Boyutta Gör
    Bluetooth 5.3 teknolojisine sahip kulaklık bu sayede daha stabil bağlantı, daha kaliteli ses ve düşük gecikme süresi sunuyor. Bunların dışında AAC/SBC ses kodeği desteği ve iki mikrofon sayesinde görüşmelerde gürültü azaltma özelliği de kulaklıkta bulunuyor.

    Siyah, beyaz, mor ve pembe olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip kulaklık Çin'de 11 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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