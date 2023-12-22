Baseus'dan uygun fiyatlı TWS kulaklık: Encok W2i

Baseus Encok W2i'nin özellikleri
Baseus Encok W2i, kulak içi kulaklıklarda genellikle bulunmayan 13 mm sürücülere sahip. Bu büyük sürücüler sayesinde kulaklık daha zengin ve ayrıntılı ses deneyimi vadediyor. Kulaklık, 3.8 gram ağırlığıyla oldukça hafif olmasına rağmen batarya ömründen feragat etmiyor. 6 saat pil ömrü sunan kulaklık kutusuyla beraber 35 saat dinleme deneyimi yaşatabiliyor.
Siyah, beyaz, mor ve pembe olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip kulaklık Çin'de 11 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.