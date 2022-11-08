Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı GaN desteği ile geliyor

Baseus PowerCombo Pro 40W özellikleri ve fiyatı
Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı beşinci nesil GaN teknolojisi sayesinde hem USB çıkışlarını hem de güç çıkışlarını daha verimli hale getiriyor. BDIP yongası cihazları aşırı voltaj veya kısa devre gibi riskleri elimine ediyor. 12000J sertifikası da dalgalanmalar esnasında devreye girerek cihazları koruyor.
6 adet güç çıkışı 1.625kW olarak etkilenmiş. Bu nedenle projeksiyon veya monitör gibi yüksek güç tüketen ev aletleri için tavsiye edilmiyor. Daha çok masa lambası, tablet veya telefon gibi taşınabilir cihazlara uyumlu.
Güç çıkışlarının yanı sıra iki adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A yuvaları da 40W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı 40$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence