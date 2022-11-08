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    Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı GaN desteği ile geliyor

    Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı GaN teknolojisi ile yüksek enerji aktarımlarında verimliliği korumaya odaklanıyor. Ayrıca farklı koruma teknolojileri de mevcut.
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    Baseus PowerCombo Pro 40W Tam Boyutta Gör
    Daha çok şarj adaptörlerinde gördüğümüz ve yüksek enerji aktarımlarında verimliliği koruyan GaN teknolojisi artık priz çoklayıcılarda da karşımıza çıkıyor. Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı GaN ile verimliliğe odaklanıyor.

    Baseus PowerCombo Pro 40W özellikleri ve fiyatı

    Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı beşinci nesil GaN teknolojisi sayesinde hem USB çıkışlarını hem de güç çıkışlarını daha verimli hale getiriyor. BDIP yongası cihazları aşırı voltaj veya kısa devre gibi riskleri elimine ediyor. 12000J sertifikası da dalgalanmalar esnasında devreye girerek cihazları koruyor.

    6 adet güç çıkışı 1.625kW olarak etkilenmiş. Bu nedenle projeksiyon veya monitör gibi yüksek güç tüketen ev aletleri için tavsiye edilmiyor. Daha çok masa lambası, tablet veya telefon gibi taşınabilir cihazlara uyumlu.

    Güç çıkışlarının yanı sıra iki adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A yuvaları da 40W seviyesine kadar enerji aktarabiliyor. Baseus PowerCombo Pro 40W priz çoklayıcı 40$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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