Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir

Gelişen teknoloji gıda endüstrisine de yansımakla birlikte birçok gıda fabrikasyon olarak üretiliyor. Bu duruma kurutulmuş çerezler de dahil olmasına rağmen bilim insanları kurutulmuş çerezlerin kontamine ( Bulaşma, fiziksel bedeni, doğal ortam, işyeri veya bir malzemeyi bozan, enfekte eden bir bileşen, safsızlık veya veya başka bir istenmeyen elementin varlığıdır. ) olabileceğini belirtiyor. Şimdi ise bilim insanları bu durumu iyileştirmek amacıyla yöntem geliştirdi.

Gıdaların patojen bakterilerden temizlenmesi için yüksek basınçlı CO2 gazları uzun zamandır kullanılıyor.

CO2 gazı ve kontaminasyon

Germany's Fraunhofer Institute for Environment ile Safety, and Energy Technology kurumu araştırmacıları Canada's University of Alberta kurumu araştırmacılarıyla bir araya geldi ve yapılan deneysel çalışmalarda kurutulmuş bademler ile birlikte antimikrobiyal yağlar yüksek basınçlı otoklava yerleştirildi ve yerleştirilen örnekler yüksek basınçlı CO2 gazı ile muamele edildi.

Sonuçlara göre örnekler sadece dezenfekte edilmekle kalmadı ayrıca yağların bademlerin dış yüzeyinde kaplama oluşturduğu böylece Staphylococcus carnosus gibi potansiyel patojenlere karşı da koruma sağlanacağı ve bademlerin raf ömürlerinin uzayacağı belirtiliyor.

Ayrıca yeni yöntemin gıdalar üzerinde herhangi bir rezidü ( kalıntı ) bırakmadığı ve çevreye zararlı olmadığı, yüksek enerji gerektirmediği belirtiliyor.

