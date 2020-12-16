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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir

    Yapılan deneysel çalışmalarda kurutulmuş bademler ile birlikte antimikrobiyal yağlar yüksek basınçlı otoklava yerleştirildi ve yerleştirilen örnekler yüksek basınçlı CO2 gazı ile muamele edildi.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir
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    Gelişen teknoloji gıda endüstrisine de yansımakla birlikte birçok gıda fabrikasyon olarak üretiliyor. Bu duruma kurutulmuş çerezler de dahil olmasına rağmen bilim insanları kurutulmuş çerezlerin kontamine ( Bulaşma, fiziksel bedeni, doğal ortam, işyeri veya bir malzemeyi bozan, enfekte eden bir bileşen, safsızlık veya veya başka bir istenmeyen elementin varlığıdır. ) olabileceğini belirtiyor. Şimdi ise bilim insanları bu durumu iyileştirmek amacıyla yöntem geliştirdi.

    Gıdaların patojen bakterilerden temizlenmesi için yüksek basınçlı CO2 gazları uzun zamandır kullanılıyor.

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    CO2 gazı ve kontaminasyon

    Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir
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    Germany's Fraunhofer Institute for Environment ile Safety, and Energy Technology kurumu araştırmacıları Canada's University of Alberta kurumu araştırmacılarıyla bir araya geldi ve yapılan deneysel çalışmalarda kurutulmuş bademler ile birlikte antimikrobiyal yağlar yüksek basınçlı otoklava yerleştirildi ve yerleştirilen örnekler yüksek basınçlı CO2 gazı ile muamele edildi.

    Sonuçlara göre örnekler sadece dezenfekte edilmekle kalmadı ayrıca yağların bademlerin dış yüzeyinde kaplama oluşturduğu böylece Staphylococcus carnosus gibi potansiyel patojenlere karşı da koruma sağlanacağı ve bademlerin raf ömürlerinin uzayacağı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Ayrıca yeni yöntemin gıdalar üzerinde herhangi bir rezidü ( kalıntı ) bırakmadığı ve çevreye zararlı olmadığı, yüksek enerji gerektirmediği belirtiliyor.

    Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir
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    https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/december/decontaminating-almonds-and-nuts-with-compressed-carbon-dioxide.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    balcis 4 gün ( Mesaj Silindi )
    basınçlı co2 kısır yapıyormuş soyumuz devam etmiyormuş.
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    hanahmet (ahmet han ayas) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tip işlemler Süper Kritik CO2 ekstraktör ile yapılıyor. Bu cihazın üretimi Konya'da var. Arkadaşlar değişik malzemeleri incelemek için farklı çalışmalar yapıyor. Alanı çok geniş. Uzay mekiği yakıtından, roketlerdeki ısı yalıtımı aerojel malzemesine kadar, kenevir işlemesinden ilaç yapımında, bitki özünü alınmasına kadar, krtikit kriminal incelemeden, malzemelerin saflaştırılmasına kadar her türlü sektörde kullanılıyor.

    https://www.youtube.com/channel/UCeJRsdlPGVHSMK3-YSFTifA/feed
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    o nasil bir ilk paragraf la, Türkçe mi?
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Editör arkadaş, yıllardır sektördeyim kalındıya rezidü dendiğini ilk kez görüyorum. Bir tarafımızdan terim uydurmayalım lütfen. Ya İngilizce residue deyin ya da zaten halihazırda var olan Türkçe karşılığı kalıntıyı kullanın. İnsanları gerçekte var olmayan bir terimin kullanımına yönlendirmeyin, çok ayıp!
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Basınçlı CO2'dan sonra virgül kullansanız başlıkta keşke. Daha anlaşılır olurdu. 3-4 kez okudum anlamak için
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    Chromer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pressurelanmış C02 foodların sanitasyonunda useılabilir.
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