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    Anlık Bildirim

    Çinli SMIC, 3nm sürecine geçmeye hazırlanıyor

    Çinli yarı iletken üreticisi SMIC’in 3nm sürecine geçiş için bir ekip kurduğu belirtiliyor. Ancak SMIC ve Çin’in gerekli ekipmanları ABD kısıtlamaları altında nasıl elde edeceği ise belirsiz.
    Çinli SMIC, 3nm sürecine geçmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in, bu yılın sonlarına doğru Huawei için 5 nm çip üretimine başlayacağı söyleniyor. Ancak SMIC için hedefler bunun ötesine uzanıyor. Yeni gelen bilgilere göre firma, 3 nm yarı iletken süreç teknolojisinin geliştirmek ve bu sürece hazırlanmak için özel bir ekip kurdu.

    SMIC’in bu adımı Çin’in dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma ve ABD teknolojisine bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak okunabilir. Bununla birlikte firmanın ilk hedefinin yapay zeka silikonu da dahil olmak üzere çeşitli ürünler için Huawei’nin ürünleri seri olarak 5nm sürecinde üretmek. Bunun ötesinde firma, 3 nm süreci için dahili bir araştırma ve geliştirme ekibi kurdu.

    SMIC'in hedefinde 3nm var

    Gelişmiş EUV teknolojisinin tek tedarikçisi olan ASML'nin ABD kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketlere ekipman sağlaması yasak olduğu için Çinli üreticinin bunu mevcut DUV makinelerini kullanarak gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu noktada SMIC ve Çinli üreticilerin ciddi bir mühendislik başarısı göstermesi gerekiyor. Ancak bu kabiliyeti Mate 60 Pro’da bulunan Kirin 9000s ile zaten ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla Çinli firmaları yakından izlemek yine oldukça heyecan verici olacak.

    Ancak SMIC için her şey sorunsuz ve kolay değil. Firma halihazırda düşük verim ve yüksek üretim maliyetleri sorunlarıyla boğuşuyor. Yarı iletken üreticisinin bu sorunları aşmak için Çin hükümetinden önemli miktarda sübvansiyon talep ettiği belirtiliyor. Zira DUV ekipmanlarıyla ortaya konan 5nm yongalarının TSMC’ye nazaran yüzde 50 daha pahalı olduğu belirtiliyor. Bu, hem rekabet hem de ekonomik olarak sürdürülebilir değil.

    SMIC’in 3nm Ar-Ge ekibine ne kadar kaynak ayıracağı veya ekibin ölçeğinin ne olduğu belirsiz. Dolayısıyla 3nm üretim süreci birkaç yıl uzakta olabilir. SMIC’in şimdilik ana hedefi 5nm sürecinde seri üretime uygun maliyet ve verimlerle geçmek ve iç piyasayı (Huawei gibi müşteriler) beslemek. Firmanın 5nm üretimini birkaç yıl sürdüreceği de söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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