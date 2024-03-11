Çinli SMIC, 3nm sürecine geçmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in, bu yılın sonlarına doğru Huawei için 5 nm çip üretimine başlayacağı söyleniyor. Ancak SMIC için hedefler bunun ötesine uzanıyor. Yeni gelen bilgilere göre firma, 3 nm yarı iletken süreç teknolojisinin geliştirmek ve bu sürece hazırlanmak için özel bir ekip kurdu.

SMIC’in bu adımı Çin’in dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma ve ABD teknolojisine bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak okunabilir. Bununla birlikte firmanın ilk hedefinin yapay zeka silikonu da dahil olmak üzere çeşitli ürünler için Huawei’nin ürünleri seri olarak 5nm sürecinde üretmek. Bunun ötesinde firma, 3 nm süreci için dahili bir araştırma ve geliştirme ekibi kurdu.

SMIC'in hedefinde 3nm var

Gelişmiş EUV teknolojisinin tek tedarikçisi olan ASML'nin ABD kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketlere ekipman sağlaması yasak olduğu için Çinli üreticinin bunu mevcut DUV makinelerini kullanarak gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu noktada SMIC ve Çinli üreticilerin ciddi bir mühendislik başarısı göstermesi gerekiyor. Ancak bu kabiliyeti Mate 60 Pro’da bulunan Kirin 9000s ile zaten ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla Çinli firmaları yakından izlemek yine oldukça heyecan verici olacak.

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Ancak SMIC için her şey sorunsuz ve kolay değil. Firma halihazırda düşük verim ve yüksek üretim maliyetleri sorunlarıyla boğuşuyor. Yarı iletken üreticisinin bu sorunları aşmak için Çin hükümetinden önemli miktarda sübvansiyon talep ettiği belirtiliyor. Zira DUV ekipmanlarıyla ortaya konan 5nm yongalarının TSMC’ye nazaran yüzde 50 daha pahalı olduğu belirtiliyor. Bu, hem rekabet hem de ekonomik olarak sürdürülebilir değil.

SMIC’in 3nm Ar-Ge ekibine ne kadar kaynak ayıracağı veya ekibin ölçeğinin ne olduğu belirsiz. Dolayısıyla 3nm üretim süreci birkaç yıl uzakta olabilir. SMIC’in şimdilik ana hedefi 5nm sürecinde seri üretime uygun maliyet ve verimlerle geçmek ve iç piyasayı (Huawei gibi müşteriler) beslemek. Firmanın 5nm üretimini birkaç yıl sürdüreceği de söyleniyor.

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Çinli SMIC, 3nm sürecine geçmeye hazırlanıyor