Çinli SMIC, 3nm sürecine geçmeye hazırlanıyor

SMIC’in bu adımı Çin’in dışa olan bağımlılığını ortadan kaldırma ve ABD teknolojisine bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak okunabilir. Bununla birlikte firmanın ilk hedefinin yapay zeka silikonu da dahil olmak üzere çeşitli ürünler için Huawei’nin ürünleri seri olarak 5nm sürecinde üretmek. Bunun ötesinde firma, 3 nm süreci için dahili bir araştırma ve geliştirme ekibi kurdu.
SMIC'in hedefinde 3nm var
Gelişmiş EUV teknolojisinin tek tedarikçisi olan ASML'nin ABD kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketlere ekipman sağlaması yasak olduğu için Çinli üreticinin bunu mevcut DUV makinelerini kullanarak gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu noktada SMIC ve Çinli üreticilerin ciddi bir mühendislik başarısı göstermesi gerekiyor. Ancak bu kabiliyeti Mate 60 Pro’da bulunan Kirin 9000s ile zaten ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla Çinli firmaları yakından izlemek yine oldukça heyecan verici olacak.
Ancak SMIC için her şey sorunsuz ve kolay değil. Firma halihazırda düşük verim ve yüksek üretim maliyetleri sorunlarıyla boğuşuyor. Yarı iletken üreticisinin bu sorunları aşmak için Çin hükümetinden önemli miktarda sübvansiyon talep ettiği belirtiliyor. Zira DUV ekipmanlarıyla ortaya konan 5nm yongalarının TSMC’ye nazaran yüzde 50 daha pahalı olduğu belirtiliyor. Bu, hem rekabet hem de ekonomik olarak sürdürülebilir değil.
SMIC’in 3nm Ar-Ge ekibine ne kadar kaynak ayıracağı veya ekibin ölçeğinin ne olduğu belirsiz. Dolayısıyla 3nm üretim süreci birkaç yıl uzakta olabilir. SMIC’in şimdilik ana hedefi 5nm sürecinde seri üretime uygun maliyet ve verimlerle geçmek ve iç piyasayı (Huawei gibi müşteriler) beslemek. Firmanın 5nm üretimini birkaç yıl sürdüreceği de söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.