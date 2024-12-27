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    The Odyssey, Christopher Nolan'ın kariyerindeki en pahalı film olacak

    Christopher Nolan'ın çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi The Odyssey, 300 milyon doları aşan bütçesiyle yönetmenin kariyerindeki en büyük bütçeli film olacak. 
    The Odyssey, Christopher Nolan'ın en büyük bütçeli filmi olacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en dikkat çekici yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, yakında yeni filmi için sete girecek. Yönetmenin yeni filmi The Odyssey, Homeros'un Odisseia destanını perdeye taşıyan epik bir aksiyon filmi olacak. Çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

    The Odyssey'in Bütçesi 300 Milyon Doların Üzerinde Olacak

    Gelen son bilgilere göre The Odyssey, Christopher Nolan'ın kariyerindeki en büyük bütçeli film olacak. Bugüne kadar çekilen en büyük bütçeli Nolan filmi The Dark Knight Rises'tı. The Dark Knight Rises, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti. Bu da The Odyssey'in bütçesinin 300 milyon doların üzerinde olacağı anlamına geliyor.

    Christopher Nolan, çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacağı The Odyssey için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kurdu. Başrollerde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya yer alıyor. Üstelik önümüzdeki günlerde onlara birkaç önemli ismin daha eklenebileceği söyleniyor.

    The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

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