The Odyssey, Christopher Nolan'ın kariyerindeki en pahalı film olacak

The Odyssey'in Bütçesi 300 Milyon Doların Üzerinde Olacak
Gelen son bilgilere göre The Odyssey, Christopher Nolan'ın kariyerindeki en büyük bütçeli film olacak. Bugüne kadar çekilen en büyük bütçeli Nolan filmi The Dark Knight Rises'tı. The Dark Knight Rises, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti. Bu da The Odyssey'in bütçesinin 300 milyon doların üzerinde olacağı anlamına geliyor.
Christopher Nolan, çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacağı The Odyssey için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kurdu. Başrollerde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya yer alıyor. Üstelik önümüzdeki günlerde onlara birkaç önemli ismin daha eklenebileceği söyleniyor.
The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.