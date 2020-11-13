Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı

ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan yeni bir video paylaşıldı ve bu şekilde dizinin tarzı ve konsepti biraz daha gün yüzüne çıkmış oldu. Çok net bir şekilde Batman'i andırdığını söyleyebiliriz.

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Geçtiğimiz haftalarda ilk kez videosu yayınlanan Akıncı dizisi, çok fazla ilgi çekmemişti ve neredeyse kimse diziyi fark etmemişti. Ancak birkaç saat önce yayınlanan video ile sosyal medyada, özellikle Twitter'da hızlı bir şekilde popüler oldu. Popüler olma sebebi ise dünyanın belki de en popüler süper kahramanı olan Batman'e fazla benzemesi.

Akıncı dizisi sizlerin de videodan anlayabileceği Osmanlı kökenli bir karaktere odaklanıyor. Dizinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaristliğini Hakan Kandal, yapımcılığını da Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Karakter Batcave tarzı çalışma alanı, Batman ile aynı tarzda olan ekipmanları, kostüm tarzı, gecenin vurgulanması ve özellikle fragman tarzı ile Batman'i bir hayli andırıyor. Batman'den farklı olarak karakterin ekipman olarak kılıcı bulunuyor ve dua ediyor. Dizinin yayın tarihi şu an için bilinmiyor.

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