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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı

    ATV'de yayınlanacak olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni bir video paylaşıldı. Dizi popüler süper kahraman Batman'i bir hayli andırıyor.
    7 sa.
    1,8b
    30
    12
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı

    ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan yeni bir video paylaşıldı ve bu şekilde dizinin tarzı ve konsepti biraz daha gün yüzüne çıkmış oldu. Çok net bir şekilde Batman'i andırdığını söyleyebiliriz.

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    Geçtiğimiz haftalarda ilk kez videosu yayınlanan Akıncı dizisi, çok fazla ilgi çekmemişti ve neredeyse kimse diziyi fark etmemişti. Ancak birkaç saat önce yayınlanan video ile sosyal medyada, özellikle Twitter'da hızlı bir şekilde popüler oldu. Popüler olma sebebi ise dünyanın belki de en popüler süper kahramanı olan Batman'e fazla benzemesi.

    Akıncı dizisi sizlerin de videodan anlayabileceği Osmanlı kökenli bir karaktere odaklanıyor. Dizinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaristliğini Hakan Kandal, yapımcılığını da Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

    Karakter Batcave tarzı çalışma alanı, Batman ile aynı tarzda olan ekipmanları, kostüm tarzı, gecenin vurgulanması ve özellikle fragman tarzı ile Batman'i bir hayli andırıyor. Batman'den farklı olarak karakterin ekipman olarak kılıcı bulunuyor ve dua ediyor. Dizinin yayın tarihi şu an için bilinmiyor.



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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi veya kötü olur göreceğiz ama farklı bir şey yaptıkları için tebrik ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cesaretlerinden dolayi ekibi tebrik ediyorum.



    Habere gelince sanki haber degil de dizi elestirisi gibi olmus. Git fikrini blogunda, sosyal medyanda vs paylas, beni ilgilendirmiyor. Haber mi okuyoruz editor yorumu mu belli degil..
    Cesaretlerinden dolayi ekibi tebrik ediyorum. Habere gelince sanki haber degil de dizi elestirisi gibi olmus. Git fikrini blogunda, sosyal medyan...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bat-Man 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Konu başlığı akıncı batman
    konu içeriği. Batman batman batman
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    Musty3535123 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    atv yi izleyen kalmadığından 0 risk olarak görüp deneyelim demişler.
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    onixo 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tvye çıkacak diziden pek bir şey beklemeyin, hitap ettiği kitle belli.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    en azından konak dizisi değil
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    okean101 (yaman karatas) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman bazı şeylere din karıştırmamayı öğrenecez ozaman güzel işler yapacaz, saçma sapan bir aşk hikayesi olan çocukların bile inanmayacağı sahneleri olan bir dandik yapım izlecekmişim gibime geldi, dandik monitorler, dandik motor kaplaması boyayı bike düzgün atamamışlar en küçük tedaylar bile hata ile dolu. Bir şeyi yapıyorsunuz düzgün yapında, düzgün yaptığınız için arkadanızda duralım başka sebepler aramıyalım.
    Yanıtla +1
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    blackzeros 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    saçım şekil önümden çekil
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bi süper kahramanımız eksikti :)
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    cemeteryy (Ferdi Cem ata) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük ihtimal aksaray, taksim arası tinerci, gaspçı kovalayacaklar.
    Yanıtla +1
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cesaretlerinden dolayi ekibi tebrik ediyorum.



    Habere gelince sanki haber degil de dizi elestirisi gibi olmus. Git fikrini blogunda, sosyal medyanda vs paylas, beni ilgilendirmiyor. Haber mi okuyoruz editor yorumu mu belli degil..
    Yanıtla +12
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    Eeltorm 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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    1848 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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