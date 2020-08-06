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    Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden

    Kara Şimşek serisi yakında geri dönüyor. Testere ve Aquaman filmlerinden tanıdığımız James Wan, Knight Rider reboot filmi projesinin başına getirildi.
    2 hf.
    9,5b
    1
    16
    Sinema ...
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden
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    80'lerin efsane dizilerinden olan Kara Şimşek (Knight Rider) çok yakında geri dönüyor. Deadline'da yayınlanan habere göre, ünlü yönetmen James Wan (Testere, Aquaman) serinin bir reboot filmini çekmek için hazırlıklara başlamış durumda. James Wan'ın Spyglass yapım şirketiyle anlaşmaya vardığı ve Knight Rider filminin yakında beyaz perdeye geleceği belirtildi.

    Knight Rider serisi ilk olarak 1982-1986 yılları arasında ABD'nin NBC kanalında yayınlanmıştı. Türkiye'de ise Kara Şimşek ismiyle TRT'de yayınlanmış ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müthiş bir popülariteye ulaşmıştı. Knight Rider'ın 1986'daki finalinden sonra bazı spin-off dizileri ve filmleri de çekilmiş olsa da bunların hiçbirisi ilk dizinin başarısına yaklaşamadı.

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    Dizide konuşabilen ve kendi kendini sürebilen yapay zekaya sahip yüksek teknolojili otomobil KITT ve sahibi Michael Knight'ın maceralarını izliyoruz. Dizinin başrolünde Davil Hasselhoff yer alıyor. Knight Rider'ın müthiş bir popülariteye ulaşmasının ardından David Hasselhoff'un kariyeri büyük bir sıçrama yapmış ve Hasselhoff dönemin en ünlü yıldızlarından birisine dönüşmüştü. 

    Knight Rider filminin konusuyla ilgili detaylar şu anda belli değil. Ancak Deadline'da yer alan bilgilere göre film günümüzde geçecek ve orijinal dizinin sistem-karşıtı yapısını devam ettirecek. 

    Filmin senaryo kısmında ise daha önce video oyunlarında çalışan T.J. Fixman ile anlaşma sağlanmış. Fixman'ı özellikle de Ratchet & Clank ve Resistance 2 gibi oyunlardan tanıyoruz.

    Knight Rider reboot filminin oyuncu kadrosu veya gösterim tarihi konusunda şu an için herhangi bir bilgi yok.



    https://deadline.com/2020/08/knight-rider-feature-spyglass-media-james-wan-tj-fixman-scripting-1203006206/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. en beğenilen
    Çikolatayı Almanya'dan akrabalar getirirse yiyebiliyorduk. Şaka gibi gelir şimdiki çocuklara, gençlere söylesen.
    Yanıtla +8
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    435 2 hf.
    Tencere kapağını direksiyon diye kullanmış nesiliz biz.

    Bu dizi O zaman için fantastik bir şeydi. Şimdiki çocuklar izlese bayık bakıp “ne var bunda” derler.
    Tencere kapağını direksiyon diye kullanmış nesiliz biz. Bu dizi O zaman için fantastik bir şeydi. Şimdiki çocuklar izlese bayık bakıp “ne var bunda” d...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    2008de yayınlanan devam dizisindeki gibi Mustang Shelby GT500 koymazlar inşaallah.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    El_domingo 1 hf.
    yapay zekaya sahip konusan araba o gün için fantastikti ancak bugun pek bir anlam ifade etmiyor..tutacak bir proje değil..
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Mıçmazlar inşallah
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    mnyksvsc (manyak savasci) 2 hf.
    Bırakın efsane dizi efsane kalsın, dizisini denediler olmadı işte. Zorlamaya gerek yok.
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    rtsbora (rts bora) 2 hf.
    Oldu olacak Airwolf'u da yeniden yapın bari...

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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Bence siz de biraz ne kadar şanslı olduğunuzun sizden öncekilerin ne zorluklar çekerek bu güne geldiğini düşünerek davranın biraz sayın Z kuşağı.
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    veteriner69 2 hf.
    Eskileri ısıtıp ısıtıp koymasalar önümüzede, bu kadar emek ve parayı daha önceden görmediğimiz şeylere harcasalar keşke.
    Yanıtla +3
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    435 2 hf.
    Tencere kapağını direksiyon diye kullanmış nesiliz biz.

    Bu dizi O zaman için fantastik bir şeydi. Şimdiki çocuklar izlese bayık bakıp “ne var bunda” derler.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 hf. 435
    Vay be ağzım açık kaldı. Gerçek nesil budur işte. \ironiBiraz rahat bıraksanız ya Z kuşağını. Ne nesliniz varmış. Her dönemin kendine has bir tarzı var.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. en beğenilen
    Çikolatayı Almanya'dan akrabalar getirirse yiyebiliyorduk. Şaka gibi gelir şimdiki çocuklara, gençlere söylesen.
    Yanıtla +8
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    dr_divx 2 hf.
    koşa koşa eve giderdik 80 ler sonu 90 lar başı idi
    sokaktan geçen arabalar anadol ,reno ts ,ford konsül opel rekord
    jelibon çıkmamış piyasaya bonibon yok !
    Almanya dan yaz tatilinde gelen çocuklar paylaşırsa yyiyebiliyorduk
    Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    KITT'in çokta bir anlamı kalmadı ki artık günümüzde. Zaten tesla var :)
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    9484 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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