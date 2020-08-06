Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden

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80'lerin efsane dizilerinden olan Kara Şimşek (Knight Rider) çok yakında geri dönüyor. Deadline'da yayınlanan habere göre, ünlü yönetmen James Wan (Testere, Aquaman) serinin bir reboot filmini çekmek için hazırlıklara başlamış durumda. James Wan'ın Spyglass yapım şirketiyle anlaşmaya vardığı ve Knight Rider filminin yakında beyaz perdeye geleceği belirtildi.

Knight Rider serisi ilk olarak 1982-1986 yılları arasında ABD'nin NBC kanalında yayınlanmıştı. Türkiye'de ise Kara Şimşek ismiyle TRT'de yayınlanmış ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müthiş bir popülariteye ulaşmıştı. Knight Rider'ın 1986'daki finalinden sonra bazı spin-off dizileri ve filmleri de çekilmiş olsa da bunların hiçbirisi ilk dizinin başarısına yaklaşamadı.

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Dizide konuşabilen ve kendi kendini sürebilen yapay zekaya sahip yüksek teknolojili otomobil KITT ve sahibi Michael Knight'ın maceralarını izliyoruz. Dizinin başrolünde Davil Hasselhoff yer alıyor. Knight Rider'ın müthiş bir popülariteye ulaşmasının ardından David Hasselhoff'un kariyeri büyük bir sıçrama yapmış ve Hasselhoff dönemin en ünlü yıldızlarından birisine dönüşmüştü.

Knight Rider filminin konusuyla ilgili detaylar şu anda belli değil. Ancak Deadline'da yer alan bilgilere göre film günümüzde geçecek ve orijinal dizinin sistem-karşıtı yapısını devam ettirecek.

Filmin senaryo kısmında ise daha önce video oyunlarında çalışan T.J. Fixman ile anlaşma sağlanmış. Fixman'ı özellikle de Ratchet & Clank ve Resistance 2 gibi oyunlardan tanıyoruz.

Knight Rider reboot filminin oyuncu kadrosu veya gösterim tarihi konusunda şu an için herhangi bir bilgi yok.

https://deadline.com/2020/08/knight-rider-feature-spyglass-media-james-wan-tj-fixman-scripting-1203006206/

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