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    Battlefield 2042 önümüzdeki ay ücretsiz olacak! İşte spesifik tarihler ve platformlar

    Battlefield 2042 isimli yapım 2022 yılının aralık ayında ücretsiz bir biçimde oynanabilecek. DICE ve Electronic Arts tarafından yayımlanan ortak bir duyuruda oyuncuları ilgilendiren tarihler var.
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    Battlefield 2042 Tam Boyutta Gör
    19 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülen Battlefield 2042 bir kez daha ücretsiz olma haberi ile gündemde.

     

    Battlefield 2042 ne zaman ücretsiz olacak?

    Oyuncu sayısı konusunda sıkıntılar yaşamaya devam eden birinci sahış nişancı (FPS) oyunu bu konuya ilişkin olan problemleri hâlâ aşamıyor. Bu oyunun dağıtımcılığını üstlenen Electronic Arts (EA) yeniden harekete geçmeye karar verdi.

    EA tarafından yayımlanan bilgilere göre bu yapım Birleşik Krallık, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri için belirli bir süre boyunca ücretsiz bir biçimde oynanabilecek.

    Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olan tarihler

    • Xbox'ta 1 Aralık 2022 saat 00.01'den 4 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar.
    • Steam'de 1 Aralık 2022 saat 10.00'dan 5 Aralık 2022 saat 10.00'a kadar.
    • PlayStation'da 16 Aralık 2022 saat 08:00'dan 23 Aralık 2022 saat 08:00'a kadar.

    Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Brezilya 

    • Xbox'ta 1 Aralık 2022 saat 00.01'den 4 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar.
    • Steam'de 1 Aralık 2022 saat 10.00'dan 5 Aralık 2022 saat 10.00'a kadar.
    • PlayStation'da 16 Aralık 2022 saat 08:00'dan 23 Aralık 2022 saat 08:00'a kadar.

    Bu oyunu oynamak için bir internet bağlantısı, bir EA hesabı ve EA Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik ve Çerez Politikası isimli yönergelerin kabul edilmesi gerekiyor. Belirli platformlarda erişim bir özel platform hesabı (premium) gerektirebilir.

    Battlefield 2042 ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Oyunda bulunan bazı ek içerikler satın alınabilir ve bunlar oyunun her yerinde kullanılabilir. Satın alınan ilgili içerik deneme süresinin bitmesinin ardından iade edilemez.

    Üçüncü sezon için getirilecek olan yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://kotaku.com/battlefield-2042-free-xbox-game-pass-ea-dice-steam-pc-1849770449 https://www.ea.com/en-gb/games/battlefield/battlefield-2042/news/battlefield-briefing-development-update-november-2022
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