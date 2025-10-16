Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6'ya yeni oyun modları geliyor

    Battlefield 6, Conquest, Breakthrough, Rush, Domination dahil birçok oyun moduyla çıkış yaptı. Deniz savaşlarının yanı sıra EA'in oyuna daha fazla mod getirmek için çalıştığı söyleniyor.

    Battlefield 6 gelecek yeni oyun modları Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, 10 Ekim'de çıkış yaptı. SteamDB’ye göre New York, Kahire ve Cebelitarık'ta yaklaşık 750.000 oyuncu aynı anda mücadele etti. Çok oyunculu modda, Conquest, Rush ve Breakthrough gibi klasikler dahil olmak üzere sekiz mod bulunuyor. Yeni raporlar, geliştiricilerin önümüzdeki aylarda modları önemli ölçüde genişletmeyi planladığını gösteriyor. Oyunun kaynak kodlarında gizli olan altı oyun modu keşfedildi.

    Yakın gelecekte Battlefield 6’ya altı oyun modunun daha eklenmesi bekleniyor. Modların geleceğine dair bilgiye oyunun çok oyunculu dosyalarında rastlandı. Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint ve TankHunt, yeni oyun modları arasında yer alıyor.

    Strikepoint, Rogue Ops sezon güncellemesiyle birlikte 28 Ekim'de yayınlanacak ve her oyuncunun yalnızca bir canının olduğu sıra tabanlı 4'e 4 maçlar sunacak. Sabotage ise 18 Kasım'da, sekiz kişilik iki takımın sırayla patlayıcı yerleştirdiği veya hedefleri savunduğu saldırı ve savunma düzeni içeren California Resistance güncellemesiyle gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    K
    koçari 8 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gittiğin yolu kaydetme programı onvo mu toshiba mı yorumlar tüy toplayan pantolona kesin çözüm uçamayan güvercin buldum ne yapmalıyım ağırsağlam 5x5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum