Battlefield 6'ya yeni oyun modları geliyor

Yakın gelecekte Battlefield 6’ya altı oyun modunun daha eklenmesi bekleniyor. Modların geleceğine dair bilgiye oyunun çok oyunculu dosyalarında rastlandı. Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint ve TankHunt, yeni oyun modları arasında yer alıyor.
Strikepoint, Rogue Ops sezon güncellemesiyle birlikte 28 Ekim'de yayınlanacak ve her oyuncunun yalnızca bir canının olduğu sıra tabanlı 4'e 4 maçlar sunacak. Sabotage ise 18 Kasım'da, sekiz kişilik iki takımın sırayla patlayıcı yerleştirdiği veya hedefleri savunduğu saldırı ve savunma düzeni içeren California Resistance güncellemesiyle gelecek.
