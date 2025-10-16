Battlefield 6'ya yeni oyun modları geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, 10 Ekim'de çıkış yaptı. SteamDB’ye göre New York, Kahire ve Cebelitarık'ta yaklaşık 750.000 oyuncu aynı anda mücadele etti. Çok oyunculu modda, Conquest, Rush ve Breakthrough gibi klasikler dahil olmak üzere sekiz mod bulunuyor. Yeni raporlar, geliştiricilerin önümüzdeki aylarda modları önemli ölçüde genişletmeyi planladığını gösteriyor. Oyunun kaynak kodlarında gizli olan altı oyun modu keşfedildi.

Yakın gelecekte Battlefield 6’ya altı oyun modunun daha eklenmesi bekleniyor. Modların geleceğine dair bilgiye oyunun çok oyunculu dosyalarında rastlandı. Raid, Payload, Sabotage, Squad Shootout, Strikepoint ve TankHunt, yeni oyun modları arasında yer alıyor.

Strikepoint, Rogue Ops sezon güncellemesiyle birlikte 28 Ekim'de yayınlanacak ve her oyuncunun yalnızca bir canının olduğu sıra tabanlı 4'e 4 maçlar sunacak. Sabotage ise 18 Kasım'da, sekiz kişilik iki takımın sırayla patlayıcı yerleştirdiği veya hedefleri savunduğu saldırı ve savunma düzeni içeren California Resistance güncellemesiyle gelecek.

