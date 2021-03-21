Battlefield 6'nın tanıtımı Mayıs ayında yapılabilir

Tam Boyutta Gör

Electronic Arts, bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Battlefield 6'nın tanıtımını çok yakında gerçekleştirecek. VentureBeat'ten Jeff Grubb'un haberine göre oyunu resmi tanıtım etkinliğinin Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

EA, Battlefield 6 etkinliğini Haziran ayındaki E3'ten birkaç hafta önce gerçekleştirmeyi planlıyor. Daha önce Battlefield V için de benzer bir formül izlenmişti. Geçtiğimiz ay yatırımcılar toplantısında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan EA CEO'su Andrew Wilson da Battlefield 6'nın İlkbahar aylarında tanıtılacağını söylemişti.

EA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre Battlefield 6, 2021'in son aylarında çıkışını yapacak. Daha önce sızan ayrıntılarda oyunun 128 kişilik haritalara sahip olacağı ve çapraz-nesil olarak yayınlanacağı yönünde bilgiler vardı. Ayrıca Battlefield 6 ile birlikte serinin uzun yıllar sonra tekrar modern zamanlara dönüş yapması bekleniyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-6-likely-to-be-revealed-in-may-its-claimed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.