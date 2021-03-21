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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battlefield 6'nın tanıtımı Mayıs ayında yapılabilir

    Battlefield 6'nın resmi tanıtımı büyük bir ihtimalle Mayıs ayında yapılacak. Oyunun 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.
    21 Mart 2021, 00:30 (42 dk.)
    151
    28
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Battlefield 6'nın tanıtımı Mayıs ayında yapılabilir
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    Electronic Arts, bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Battlefield 6'nın tanıtımını çok yakında gerçekleştirecek. VentureBeat'ten Jeff Grubb'un haberine göre oyunu resmi tanıtım etkinliğinin Mayıs ayında yapılması bekleniyor.

    EA, Battlefield 6 etkinliğini Haziran ayındaki E3'ten birkaç hafta önce gerçekleştirmeyi planlıyor. Daha önce Battlefield V için de benzer bir formül izlenmişti. Geçtiğimiz ay yatırımcılar toplantısında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan EA CEO'su Andrew Wilson da Battlefield 6'nın İlkbahar aylarında tanıtılacağını söylemişti.

    EA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre Battlefield 6, 2021'in son aylarında çıkışını yapacak. Daha önce sızan ayrıntılarda oyunun 128 kişilik haritalara sahip olacağı ve çapraz-nesil olarak yayınlanacağı yönünde bilgiler vardı. Ayrıca Battlefield 6 ile birlikte serinin uzun yıllar sonra tekrar modern zamanlara dönüş yapması bekleniyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-6-likely-to-be-revealed-in-may-its-claimed/
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    Furkooo85 40 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 5 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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