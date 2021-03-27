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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battlefield 6'nın Warzone tarzı özel bir ücretsiz modu olabilir

    Savaş oyunları arasında en popüler serilerden biri olan Battlefield'ın yeni oyunu ile ilgili çok da şaşırtmayan bir bilgi sızdırılmış olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Mart 2021, 14:00 (3 sa.)
    698
    11
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Battlefield 6'nın Warzone tarzı özel bir ücretsiz modu olabilir
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    Electornic Arts'ın ve oyun dünyasının popüler serlerinden biri olan Battlefield 6 geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Henüz pek fazla resmi detay bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında, yeni nesil için çıkış yapacağı biliniyor.

    Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı’nda geçecek"

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    Geçtiğimiz günlerde bir Battlefield 6 anketi ortaya çıktı. Ankette sorulan sorular, Electronic Arts ve DICE'ın altıncı oyunu hakkında bazı detaylar veriyor olabilir. Lossy isimli bir YouTube kanalı da bu anket ile ilgili bir video hazırlamış. Hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Ankete baktığımızda sorulan genel olarak "Evet-Hayır" cevabı verilen sorular olduğunu görebiliyoruz. Ankete göre yeni oyunda görebileceğimiz yenilikler şöyle:

    • Oynaması ücretsiz bir mod.
    • Harita güncellemeleri.
    • Battle Pass (oyunun ayrıca para ile satılan tüm içeriklerine erişim).
    • Klan sistemi (100 kişiye kadar desteklenen, sohbet edebildiğiniz birlikte oyun oynayabildiğiniz bir sistem)

    Klan sistemine çok yakın bir sistem zaten Battlefield'da bulunuyor, bu yüzden ona bir yenilik demek yanlış olur. Ancak F2P bir modun olması gerçekten bir yenilik olur. Call of Duty, Warzone oyunu ile ciddi bir kitle yakalamıştı ve oyuncu sayısı açısından da yüksek bir istatistiğe sahip. 

    Battlefield 6 ile ilgili ortaya çıkan bilgilerin hepsi bu da dahil olmak üzere söylentiden ibaret. Bu yaz büyük bir ihtimalle oyunun tanıtımı yapılacak ve o zaman çoğu detayı öğreneceğiz. 



    https://www.gamesradar.com/battlefield-6-could-get-its-own-warzone-like-f2p-mode-judging-by-this-leaked-survey/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D dodofran 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    120 gb yapmasınlar da. insan gibi 40-50 gb ile çıkarsınlar ea play ile oynayalım yeni xboxlarda :)
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    MACHiNA_HATTAB (machina hattab) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Battleroyale modu olacak . %99.9 ücretsiz olacak ayrıca arkadaşlar BF3 battle royale geliyor. :) ama bf3 pre falan gerekecek :(
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    LGR9 (Levent Görgülü) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 5 faciasından sonra kötü bir oyun çıkarma gibi bir lüksleri yok, yine de temkinli yaklaşacağım.
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    D DK32 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarım ayrı bir online oyun olarak çıkar Battlefield serisi her zaman çoğu oyundan daha gerçekçi ve grafik açısından bir tık daha iyi bulmuşumdur
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hilesiz olması imkansız ama günümüz üzerinden teknoloji işinin bokunu çıkarmadan bir Battle Royale yapmadan BF6 boşa geliştirilir.
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