Battlefield 6'nın Warzone tarzı özel bir ücretsiz modu olabilir

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Electornic Arts'ın ve oyun dünyasının popüler serlerinden biri olan Battlefield 6 geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Henüz pek fazla resmi detay bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında, yeni nesil için çıkış yapacağı biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı’nda geçecek"

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Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir

Geçtiğimiz günlerde bir Battlefield 6 anketi ortaya çıktı. Ankette sorulan sorular, Electronic Arts ve DICE'ın altıncı oyunu hakkında bazı detaylar veriyor olabilir. Lossy isimli bir YouTube kanalı da bu anket ile ilgili bir video hazırlamış. Hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ankete baktığımızda sorulan genel olarak "Evet-Hayır" cevabı verilen sorular olduğunu görebiliyoruz. Ankete göre yeni oyunda görebileceğimiz yenilikler şöyle:

Oynaması ücretsiz bir mod.

Harita güncellemeleri.

Battle Pass (oyunun ayrıca para ile satılan tüm içeriklerine erişim).

Klan sistemi (100 kişiye kadar desteklenen, sohbet edebildiğiniz birlikte oyun oynayabildiğiniz bir sistem)

Klan sistemine çok yakın bir sistem zaten Battlefield'da bulunuyor, bu yüzden ona bir yenilik demek yanlış olur. Ancak F2P bir modun olması gerçekten bir yenilik olur. Call of Duty, Warzone oyunu ile ciddi bir kitle yakalamıştı ve oyuncu sayısı açısından da yüksek bir istatistiğe sahip.

Battlefield 6 ile ilgili ortaya çıkan bilgilerin hepsi bu da dahil olmak üzere söylentiden ibaret. Bu yaz büyük bir ihtimalle oyunun tanıtımı yapılacak ve o zaman çoğu detayı öğreneceğiz.

https://www.gamesradar.com/battlefield-6-could-get-its-own-warzone-like-f2p-mode-judging-by-this-leaked-survey/

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