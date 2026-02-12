Xbox'ta yaş doğrulama sorunu: Oyuncular oyundan atılıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymak için zorunlu yaş doğrulama uygulamasına başladı. Bu denetim, ülkedeki oyuncular için büyük sorunlara yol açtı. Bazı oyuncular, Xbox hesaplarından ve oyunlarından rastgele çıkış yapıldığını bildiriyor. Şirketin destek sayfasına göre, sorun şu anda inceleniyor.

Yaş doğrulaması yapılamıyor

İngiltere’de uyarıların ardından birçok Xbox hesabında yaş doğrulaması zorunlu oldu. Kullanıcı raporlarına göre, sistem düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Bir Xbox kullanıcısı, oyunun tam ortasında giriş ekranına atıldığını ve giriş yaptıktan sonra Xbox dışındaki iletişimin kısıtlandığını söyledi. Kullanıcı, yaşını kanıtlamak için cep telefonu numarası, kimlik ve ardından canlı videoyla yaş tahmini dahil olmak üzere çeşitli yöntemler denediğini ancak sürekli hatalarla karşılaştığını söyledi.

18 yaşından büyük hesaplar da sorun yaşıyor

Bazı Xbox kullanıcıları, 18 yaşından büyük olmalarına rağmen yaş doğrulama sürecine takıldıklarını belirtti. Bazıları ise süreci tamamladıklarını ancak çeşitli online işlevlere hâlâ erişemediklerini ve Xbox desteğiyle iletişime geçmekten başka ne yapacaklarına dair bir öneri olmadığını söylüyor.

Diğer ülkelere de gelecek

Microsoft, şu anda İngiltere'ye odaklanmış olsa da benzer güvenlik önlemlerini diğer ülkelere de getirmeyi planlıyor. Xbox, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uyma planlarını açıklayan büyük konsol platformu sahipleri arasında ilk olsa da, PlayStation, Nintendo ve diğer oyun şirketlerinin de benzer gereksinimleri getirmesinin an meselesi olduğu görülüyor.

