    Xbox'ta yaş doğrulama sorunu: Oyuncular oyundan atılıyor

    Xbox yaş doğrulama sistemi İngiltere'deki kullanıcılar için çeşitli sorunlara yol açtı. Xbox hesaplarına yeniden giriş yapmadan online oynayamadığını söyleyen çok sayıda oyuncu var.

    microsoft xbox yaş doğrulama sistemi sorun Tam Boyutta Gör
    Microsoft, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uymak için zorunlu yaş doğrulama uygulamasına başladı. Bu denetim, ülkedeki oyuncular için büyük sorunlara yol açtı. Bazı oyuncular, Xbox hesaplarından ve oyunlarından rastgele çıkış yapıldığını bildiriyor. Şirketin destek sayfasına göre, sorun şu anda inceleniyor.

    Yaş doğrulaması yapılamıyor

    İngiltere’de uyarıların ardından birçok Xbox hesabında yaş doğrulaması zorunlu oldu. Kullanıcı raporlarına göre, sistem düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Bir Xbox kullanıcısı, oyunun tam ortasında giriş ekranına atıldığını ve giriş yaptıktan sonra Xbox dışındaki iletişimin kısıtlandığını söyledi. Kullanıcı, yaşını kanıtlamak için cep telefonu numarası, kimlik ve ardından canlı videoyla yaş tahmini dahil olmak üzere çeşitli yöntemler denediğini ancak sürekli hatalarla karşılaştığını söyledi.

    18 yaşından büyük hesaplar da sorun yaşıyor

    Bazı Xbox kullanıcıları, 18 yaşından büyük olmalarına rağmen yaş doğrulama sürecine takıldıklarını belirtti. Bazıları ise süreci tamamladıklarını ancak çeşitli online işlevlere hâlâ erişemediklerini ve Xbox desteğiyle iletişime geçmekten başka ne yapacaklarına dair bir öneri olmadığını söylüyor.

    Diğer ülkelere de gelecek

    Microsoft, şu anda İngiltere'ye odaklanmış olsa da benzer güvenlik önlemlerini diğer ülkelere de getirmeyi planlıyor. Xbox, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uyma planlarını açıklayan büyük konsol platformu sahipleri arasında ilk olsa da, PlayStation, Nintendo ve diğer oyun şirketlerinin de benzer gereksinimleri getirmesinin an meselesi olduğu görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

