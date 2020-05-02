Battlefield 6, seneye gelebilir

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Bir röportaj sırasında sorulan sorular Battlefield hayranlarının yeni yapım beklentisini canlandırdı. Görünüşe göre yeni oyun geliyor.

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Yeni yapım yolda

EA’in konuşmacısıyla yapılan röportaja göre EA ve DICE Star Wars Battlefront 2’nin yanı sıra Battlefield 5’i geliştirmeye devam edecek. Bununla birlikte stüdyo uzun vadede gelecek yıl oyuncuların beğenisine sunmayı planladığı bir Battlefield oyunu üzerinde çalışıyor.

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Yeni platformların desteklediği teknolojileri hedef aldığı belirten ismin konsolları kastedip kastetmediği ise bilinmiyor. Hali hazırda Battlefield V’e gelecek son güncelleştirme üzerinde çalışan stüdyo bu paketin oyuna gelecek son paket olduğunu duyurmuştu.

https://www.gamesradar.com/battlefield-6-will-launch-on-ps5-and-xbox-series-x-in-2021-confirms-ea/

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