Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battlefield 6, seneye gelebilir

    Popüler FPS oyunu Battlefield 5’in yerini alacak Battlefield 6’nın ilk ipucu geldi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,8b
    1
    14
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Battlefield 6, seneye gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Bir röportaj sırasında sorulan sorular Battlefield hayranlarının yeni yapım beklentisini canlandırdı. Görünüşe göre yeni  oyun geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Monster'da Bu Hafta - Battlefield V

    Yeni yapım yolda

     

    EA’in konuşmacısıyla yapılan röportaja göre EA ve DICE Star Wars Battlefront 2’nin yanı sıra Battlefield 5’i geliştirmeye devam edecek. Bununla birlikte stüdyo uzun vadede gelecek yıl oyuncuların beğenisine sunmayı planladığı bir Battlefield oyunu üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Yeni platformların desteklediği teknolojileri hedef aldığı belirten ismin konsolları kastedip kastetmediği ise bilinmiyor. Hali hazırda Battlefield V’e gelecek son güncelleştirme üzerinde çalışan stüdyo bu paketin oyuna gelecek son paket olduğunu duyurmuştu.



    https://www.gamesradar.com/battlefield-6-will-launch-on-ps5-and-xbox-series-x-in-2021-confirms-ea/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    jiraiya06 1 hf. en beğenilen
    Virgülün önemi. Saçma başlık
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    _GRKM_ 1 hf.
    haydaa 2021 deniyordu şimdi 2026 da mı gelecek..üzdü :/

    seneye geleceği bir kaç kez denildi zaten.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Hemrety 1 hf.
    Hoaydaeeoo. 6 sene kim bekleyecek şimdi.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Battlefield V bence o kadar kötü ki, oyundan soğudum... 6. Seri çıkmış çıkmamış, artık beni pek ilgilendirmiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AirSupport (SK ) 1 hf.
    Gelse ne olacak her haritayı DLC olarak satmasa...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dizemen (Mert Dizemen) 1 hf.
    Ulan bi kıyak yapın bf3 ü remastered yapıp bf6 diye bize verin gıkımız çıkarsa neyiz daha iyi grafiklerle 4k akıcı oyun deneyimi yaşatın bize hadi be

    Var bi hayalimiz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Burada editör olmakta zor, bir hata yapmış insan, yorumlara bakarmısınız pes doğrusu ben utandım okurken..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf.
    Hâlâ anlamamakta ısrar ediyorlar.

    BAD COMPANY 3'Ü VERİN BİZE :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Bf 6 da Vietnam mi olacak? Kore savaşı falan yapın bare artık ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    metamm (Mustafa Çeliköz) 1 hf.
    Bad Company 2 den sonra bozdu :D Keşke Bad Company 2 tadında bir oyun gelse.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    Böyle şeyleri seviyorum. Virgülü silin
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5798 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    battlefield 6, battlefield 5 ve
    5 etiket daha star wars battlefront 2 oyun ea dice Yazılım
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı 1 hf. Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı 1 hf. Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı 1 hf. Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil! 1 hf. Google Meet ücretsiz oldu 1 hf. RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir 1 hf. Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor 1 hf. Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam 1 hf. TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında 1 hf. TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu 1 hf. Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor 1 hf. Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak 1 hf. HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman 1 hf. Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı 1 hf. Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L 1 hf. D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi 1 hf. OnePlus Z'nin işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 1 hf. Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti 1 hf. Koronavirüs yeni vaka sayısı 2000’in altına düştü 1 hf. Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Battlefield 6, seneye gelebilir Sonraki Xiaomi Redmi Note 9S inceleme videosu | Yeni tasarım, yeni donanım 1 hf. Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi gecikecek: İşte yeni takvim 1 hf. MediaTek, Helio G85'i duyurdu 1 hf. Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi 1 hf. John Wick 4 tam bir yıl ertelendi 1 hf. Virgin Galactic yeni aracıyla test uçuşunu New Mexico'da tamamladı 1 hf. Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı 1 hf. Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması 1 hf. Meizu 17 Pro'nun kamera ve hoparlör detayları resmileşti 1 hf. Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı 2 hf. Xiaomi, kullanıcılarının özel verilerini gizlice toplamakla suçlandı! 2 hf. EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak 2 hf. PUBG'nin 7. sezonuna ve yenilenen Vikendi haritasına ilk bakış 2 hf. Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek 2 hf. Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor 2 hf. Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor 2 hf. Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor 2 hf. Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı 2 hf. Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi