Tam Boyutta Gör CES 2023 etkinliği kapsamında tanıtılan Icoma Tatamel sadece birkaç saniye içerisinde bavul büyüklüğünden bir elektrikli motosiklete dönüşüyor. Fuar yönetimi tarafından inovasyon ödülüne layık görülen araç bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Icoma’ya göre Japonya’nın dönüştürülebilir oyuncaklarından ilham alınarak geliştirilen Tatamel, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Japonya’nın park sorunu için tasarlanan ürünün global satışı da hedeflenirken ürünün fiyatının ise 4000 dolar olması bekleniyor.

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Bavul büyüklüğünde elektrikli motosiklet

Tam Boyutta Gör Sıfırdan tam doluluğa 3 saatte şarj olan Tatamel, yaklaşık 30 kilometrelik bir menzil sunuyor ve saatte 40 km hız vadediyor. Bu arada ürün motosiklet konumuna getirildiğinde ön tarafta 10 inç arka tarafa ise 6,5 inçlik lastiklere sahip oluyor. Kapalı konuma getirildiğinde ise tıpkı bavullarda olduğu gibi iki küçük tekerleğiyle hareket ettirilebiliyor.

Tüm bunların yanında USB AC çıkış desteğine sahip olan ürün akıllı telefon veya diğer cihazlarınızı şarj etmek için de kullanılabiliyor. Her ne kadar Icoma, bu aracın çalışma masanızın altına bile sığacağını söylese de çok gerçekçi durmuyor. Zira ürünün ağırlığı 50 kilogram. Ancak ürünün halen daha geliştirme aşamasında olduğu ve bu yılın sonunda piyasaya çıkacak nihai ürüne kadar değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.

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Bavul büyüklüğünde elektrikli motosiklet tanıtıldı