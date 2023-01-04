Bavul büyüklüğünde elektrikli motosiklet tanıtıldı

Icoma’ya göre Japonya’nın dönüştürülebilir oyuncaklarından ilham alınarak geliştirilen Tatamel, kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Japonya’nın park sorunu için tasarlanan ürünün global satışı da hedeflenirken ürünün fiyatının ise 4000 dolar olması bekleniyor.
Bavul büyüklüğünde elektrikli motosiklet
Tüm bunların yanında USB AC çıkış desteğine sahip olan ürün akıllı telefon veya diğer cihazlarınızı şarj etmek için de kullanılabiliyor. Her ne kadar Icoma, bu aracın çalışma masanızın altına bile sığacağını söylese de çok gerçekçi durmuyor. Zira ürünün ağırlığı 50 kilogram. Ancak ürünün halen daha geliştirme aşamasında olduğu ve bu yılın sonunda piyasaya çıkacak nihai ürüne kadar değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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