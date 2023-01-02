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    Baykar, 2022 yılında 1,18 milyar dolar rekor ihracat geliri elde etti

    Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde çok önemli bir yere sahip olan Baykar, 2022 yılına ait önemli bilgileri paylaştı. Firma geçtiğimiz yıl ihracat noktasında önemli bir başarı yakaladı.
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    Baykar, 2022 yılında 1,18 milyar dolar ihracat geliri elde etti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde yer alan Baykar, bu alandaki dominasyonuna devam ediyor. 2022 yılını rekor bir büyüme ile kapatan Baykar, yıla ait ihracat rakamlarıyla da aynı büyüme başarısını bu alanda da sürdürmeyi başardı.

    2021’e göre yüzde 50’den fazla artış

    Baykar, 2022 yılında 1,18 milyar dolar ihracat geliri elde etti Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından çok kısa bir süre önce açıklanan resmi verilere göre firma, 2022 yılında 1,18 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu sayı 2021 yılında 650 milyon dolar civarında bulunuyordu. Dolayısıyla yıllık bazda bakıldığında yüzde 50’den fazla bir ihracat geliri söz konusu.

    Bununla birlikte Baykar, 2022 yılında 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Böylece toplam ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı da 27’ye ulaşmış oldu. 2022 yılındaki sözleşmelerin ihracat oranı ise yüzde 99,3 seviyesinde. Öte yandan Türkiye’nin 2022 yılındaki savunma havacılık ihracatı ise 4 milyar doları geçmiş durumda. Bu bağlamda Baykar’ın ihracattan yüzde 25’lik bir pay aldığını söyleyebiliriz.

    2023’te Baykar’ı ne bekliyor?

    Baykar, 2022 yılında 1,18 milyar dolar ihracat geliri elde etti Tam Boyutta Gör
    Baykar için 2023 yılı belki de çok daha önemli bir yıl olacak. Hatırlanacağı üzere Baykar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Bu üründeki gelişimeler 2023 yılında çok önemli olacak. Ayrıca Baykar, TCG Anadolu gemisinde kullanılabilecek Bayraktar TB3 SİHA’yı da yılın ilk yarısında havalandıracak. Bayraktar TB3 SİHA’nın dünyanın ilk kısa pistli gemiden kalkan insansız hava aracı olması bekleniyor.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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