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    Yeni elektronik harp sistemi Merter, TSK'ya teslim edildi

    2023 yılında TSK'ya teslim edilen ilk yerli ürün, MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi oldu. Merter özellikleri neler? Merter ne işe yarar?     
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    Yeni elektronik harp sistemi Merter, TSK'ya teslim edildi

    Meteksan Savunma tarafınan tamamen milli imkanlarla tasasrlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabul testleri tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) konuylailgili açıklama paylaşıldı.

    Merter özellikleri neler?

    MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile tek-er konfigürasyonunda kullanılabilecek.

    Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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