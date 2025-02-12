Baykar, Endonezya’ya rekor miktarda İHA satışı gerçekleştiriyor

Rekor miktarda İHA tedariki gerçekleşiyor
Anlaşmaya göre tedarik edilecek İHA sistemleri Bayraktar AKINCI ile Bayraktar TB3 olacak. JawaPos tarafından yapılan haberde 60 adet Bayraktar TB3 ve 9 adet Bayraktar AKINCI için el sıkışıldığı belirtiliyor. Böylelikle Bayraktar TB3, daha envantere girmeden ilk satışını gerçekleştirmiş oldu. Halihazırda test sürecinde olan Bayraktar TB3, TCG ANADOLU gemisinden havalanmıştı. Son olarak ise orta irtifa sistem tanımlama ve performans testini gerçekleştirmiş durumda. Bu arada Endonezya, Ağustos 2023'te TUSAŞ üretimi 12 adet ANKA İHA da satın almıştı.
JawaPos’a göre Baykar, sözleşme kapsamında üretim, teknoloji transferi ve eğitim ile katkıda bulunacak. Republikorp ise mevzuata uygunluk, altyapı geliştirme, sertifikalandırma ve İHA’ları savunma ekosistemine entegre etme konularında faaliyet gösterecek.
Endonezya’nın uçak gemisi ve LHD tedariki için de çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. TB3’ün kısa pistli deniz araçlarında kullanılabilmesi önemli bir avantaj. Ayrıca Endonezya çok sayıda irili ufaklı adaya sahip. Bu adalardaki kısa pistlerde de TB3 ve AKINCI’yı değerlendirebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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