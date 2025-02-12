İmzalar atıldı: Baykar, Endonezya'ya İHA fabrikası kuruyor

Baykar, Endonezya’ya açılıyor
Ortak girişimlere ek olarak Prabowo, Endonezya ve Türkiye arasında savunma sektöründe ortak üretim işbirliğine dikkat çekerken Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayii alanındaki işbirliğinin iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu. Subianto, "Savunma sektöründe ortak üretim girişimlerini sürdürme konusunda istekliyiz" diyerek Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar ile ilişkileri güçlendireceklerini aktardı.
Baykar haricinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin “Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”na da imza attı. Bu anlaşmanın haricinde enerji ve doğal kaynaklar, sağlık ve tıp bilimleri, ticaret ve yüksek öğretim gibi alanlarda da anlaşmalar imzalandı.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ile-endonezya-arasinda-13-anlasma-imzalandi/3479479 https://news.detik.com/berita/d-7775031/indonesia-dan-turki-sepakat-kerja-sama-bangun-pabrik-drone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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