İmzalar atıldı: Baykar, Endonezya'ya İHA fabrikası kuruyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Toplamda 13 anlaşma imzalanırken savunma sanayisi alanında da iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirileceğine belirtildi. Ayrıca Önde gelen savunma şirketi Baykar, Endonezyalı Republikorp şirketi ile ortak İHA fabrikası kuracaklarını açıkladı.

Baykar, Endonezya’ya açılıyor

Tam Boyutta Gör Yapılan imza töreni ve ortak basın toplantısı sırasında BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki savunma sanayi varlığını önemli ölçüde genişlettiğini gösteriyor. Anlaşma kapsamında Endonezya'nın Baykar'dan kaç adet Bayraktar TB3 ve AKINCI alacağı net değil. Ancak yüksek hacimli bir satışın gerçekleşmesi bekleniyor.

KAAN ve HÜRJET uçaklarında önemli değişiklikler yapıldı 1 gün önce eklendi

Ortak girişimlere ek olarak Prabowo, Endonezya ve Türkiye arasında savunma sektöründe ortak üretim işbirliğine dikkat çekerken Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayii alanındaki işbirliğinin iyi gittiği değerlendirmesinde bulundu. Subianto, "Savunma sektöründe ortak üretim girişimlerini sürdürme konusunda istekliyiz" diyerek Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar ile ilişkileri güçlendireceklerini aktardı.

Baykar haricinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin “Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”na da imza attı. Bu anlaşmanın haricinde enerji ve doğal kaynaklar, sağlık ve tıp bilimleri, ticaret ve yüksek öğretim gibi alanlarda da anlaşmalar imzalandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.