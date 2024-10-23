TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerli ve milli teknolojilerini sergileyerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Fuar kapsamında TÜBİTAK, 9 yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor.

Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi ve diğerleri

TÜBİTAK, bu yıl fuarda birçok yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor. Özellikle dikkat çekenlerden biri TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi", Türkiye'nin balistik analiz teknolojilerinde geldiği noktayı hem ulusal hem de uluslararası alanda sergileyecek. Lansman, 24 Ekim’de TÜBİTAK standında yapılacak olup, bu sistemin stratejik önemi vurgulanacak.

Bunun yanı sıra TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Milli Muharip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi" ve "MMU Patlama Önleme Sistemi" de ilk defa fuarda tanıtılıyor. Bu sistemler, uçak güvenliği ve pilot sağlığı için kritik teknolojiler sunuyor. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği "KIZILGÖZ" ve "TİNAD" sistemleri ise ileri gözetleme ve mühimmat çözümleri olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK, savunma ve havacılık sanayisi için enerji verimliliğini artıran "Dönen Detonasyon Motoru" ile yüksek performanslı, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Dönen Detonasyon Motoru veya Rotating Detonation Engine (RDE) sesüstü hızda akış içinde yanma prensibi ile çalışan basınç artışlı yanma motorları olarak tanımlanabilir. Basınç artışlı yanma motorları, geleneksel roket ve gaz türbini motorlarının aksine daha verimli bir şekilde çalışırlar. Pistonlu motorlara benzer bir şekilde yanma reaksiyonu sabit bir hacimde çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. 2022 yılında TÜBİTAK SAGE Sürekli Döngülü Detonasyon Motoru (SDDM) Testi ile RDE alanında önemli bir başarıma ulaştıklarını açıklamıştı. Bu testte gerçekleştirilen ateşlemenin 10 saniye sürdüğü belirtilmişti.

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Aynı zamanda, "S-FORCE" adlı yüksek güçlü ve hassas vuruş kabiliyetine sahip yeni bir silah sistemi de bu yıl ilk kez sergilenen yenilikler arasında. TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen "Özgün Motor" ile Türkiye, hem raylı ulaşım sistemleri alanında yerli ve milli motor geliştirmiş olacak hem de performans ve verimlilikte uluslararası standartları yakalayacak.

SAHA EXPO 2024'te TÜBİTAK'ın sektördeki işbirlikleri de dikkat çekiyor. TÜBİTAK SAGE ile BAYKAR firması arasında "BOZOK Mühimmatlarının Siparişi" için imzalanacak işbirliği anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, "TSK Bulut Bilişim Sistemi" kapsamında TÜBİTAK BİLGEM, SSB ve HAVELSAN arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanacak.

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