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    TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor

    SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 2. gününde devam ederken TÜBİTAK, fuar kapsamında savunma sanayisine yönelik geliştirdiği 9 yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor.
    TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerli ve milli teknolojilerini sergileyerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Fuar kapsamında TÜBİTAK, 9 yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor.

    Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi ve diğerleri

    TÜBİTAK, bu yıl fuarda birçok yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor. Özellikle dikkat çekenlerden biri TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi", Türkiye'nin balistik analiz teknolojilerinde geldiği noktayı hem ulusal hem de uluslararası alanda sergileyecek. Lansman, 24 Ekim’de TÜBİTAK standında yapılacak olup, bu sistemin stratejik önemi vurgulanacak.

    Bunun yanı sıra TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Milli Muharip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi" ve "MMU Patlama Önleme Sistemi" de ilk defa fuarda tanıtılıyor. Bu sistemler, uçak güvenliği ve pilot sağlığı için kritik teknolojiler sunuyor. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği "KIZILGÖZ" ve "TİNAD" sistemleri ise ileri gözetleme ve mühimmat çözümleri olarak dikkat çekiyor.

    TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK, savunma ve havacılık sanayisi için enerji verimliliğini artıran "Dönen Detonasyon Motoru" ile yüksek performanslı, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Dönen Detonasyon Motoru veya Rotating Detonation Engine (RDE) sesüstü hızda akış içinde yanma prensibi ile çalışan basınç artışlı yanma motorları olarak tanımlanabilir. Basınç artışlı yanma motorları, geleneksel roket ve gaz türbini motorlarının aksine daha verimli bir şekilde çalışırlar. Pistonlu motorlara benzer bir şekilde yanma reaksiyonu sabit bir hacimde çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. 2022 yılında TÜBİTAK SAGE Sürekli Döngülü Detonasyon Motoru (SDDM) Testi ile RDE alanında önemli bir başarıma ulaştıklarını açıklamıştı. Bu testte gerçekleştirilen ateşlemenin 10 saniye sürdüğü belirtilmişti.

    Aynı zamanda, "S-FORCE" adlı yüksek güçlü ve hassas vuruş kabiliyetine sahip yeni bir silah sistemi de bu yıl ilk kez sergilenen yenilikler arasında. TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen "Özgün Motor" ile Türkiye, hem raylı ulaşım sistemleri alanında yerli ve milli motor geliştirmiş olacak hem de performans ve verimlilikte uluslararası standartları yakalayacak.

    SAHA EXPO 2024'te TÜBİTAK'ın sektördeki işbirlikleri de dikkat çekiyor. TÜBİTAK SAGE ile BAYKAR firması arasında "BOZOK Mühimmatlarının Siparişi" için imzalanacak işbirliği anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, "TSK Bulut Bilişim Sistemi" kapsamında TÜBİTAK BİLGEM, SSB ve HAVELSAN arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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