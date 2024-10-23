TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor

Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi ve diğerleri
TÜBİTAK, bu yıl fuarda birçok yeni ürünün lansmanını gerçekleştiriyor. Özellikle dikkat çekenlerden biri TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi", Türkiye'nin balistik analiz teknolojilerinde geldiği noktayı hem ulusal hem de uluslararası alanda sergileyecek. Lansman, 24 Ekim’de TÜBİTAK standında yapılacak olup, bu sistemin stratejik önemi vurgulanacak.
Bunun yanı sıra TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Milli Muharip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi" ve "MMU Patlama Önleme Sistemi" de ilk defa fuarda tanıtılıyor. Bu sistemler, uçak güvenliği ve pilot sağlığı için kritik teknolojiler sunuyor. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği "KIZILGÖZ" ve "TİNAD" sistemleri ise ileri gözetleme ve mühimmat çözümleri olarak dikkat çekiyor.
Aynı zamanda, "S-FORCE" adlı yüksek güçlü ve hassas vuruş kabiliyetine sahip yeni bir silah sistemi de bu yıl ilk kez sergilenen yenilikler arasında. TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen "Özgün Motor" ile Türkiye, hem raylı ulaşım sistemleri alanında yerli ve milli motor geliştirmiş olacak hem de performans ve verimlilikte uluslararası standartları yakalayacak.
SAHA EXPO 2024'te TÜBİTAK'ın sektördeki işbirlikleri de dikkat çekiyor. TÜBİTAK SAGE ile BAYKAR firması arasında "BOZOK Mühimmatlarının Siparişi" için imzalanacak işbirliği anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, "TSK Bulut Bilişim Sistemi" kapsamında TÜBİTAK BİLGEM, SSB ve HAVELSAN arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)