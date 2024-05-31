Baykar'ın yeni mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 tanıtıldı

KEMANKEŞ 2 ayrıca ilk versiyona göre daha büyük boyutlara sahip. Bu sayede 9.900 feeet daha yüksek operasyonel irtifa değeri (27.000 Feet Azami İrtifa) sunuyor. KEMANKEŞ 2, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen yerli turbojet motordan güç alıyor. 0,6 mach’ın üzerinde dalış sürati ve 1 saat azami uçuş süresi vaat ediyor.
KEMANKEŞ 2 ne işe yarayacak?
Mini akıllı seyir füzeleri, turbojet motoru ile seyredebildiği için İHA'ların yaklaşmasının riskli olduğu bölgelerde kullanılanılacak. Normal akıllı mühimmatlar, İHA'lar ile hedef bölgeye yakın noktalarda havadan bırakılırken KEMANKEŞ 2 gibi akıllı seyir füzeleri, hedefe uzak noktalardan bırakılsa dahi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak hedefe ulaşıyor.
KEMANKEŞ 2 özellikleri
- 200 Km+ Operasyonel Menzil
- 27.000 Feet Azami İrtifa
- 1 Saat Azami Uçuş Süresi
- 0.5 Metre Yükseklik
- 2.5 Metre Uzunluk
- 1.4 Metre Kanat Açıklığı
- 70 Kilogram Azami Ağırlık
- 20 Kilogram Faydalı Yük
- +0.6 Mach Dalış Sürati
- Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
- Yerli Jet Motoru
- Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
- Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
- Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.