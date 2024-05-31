Baykar'ın yeni mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Baykar’ın özgün imkanlarla geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, ilk kez sergilendi. KEMANKEŞ 2'nin daha önce atış testleri yapılmıştı. Bu defa sergilendi ve detaylı tanıtımı yapıldı. KEMANKEŞ 2, KEMANKEŞ 1’e kıyasla yapay zeka destekli oto pilot sistemi özelliği ile dikkat çekiyor. Hedefi tam isabetle vurmayı amaçlıyor.

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KEMANKEŞ 2 ayrıca ilk versiyona göre daha büyük boyutlara sahip. Bu sayede 9.900 feeet daha yüksek operasyonel irtifa değeri (27.000 Feet Azami İrtifa) sunuyor. KEMANKEŞ 2, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen yerli turbojet motordan güç alıyor. 0,6 mach’ın üzerinde dalış sürati ve 1 saat azami uçuş süresi vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilir. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek vurucu gücünün yanı sıra veri takibi konusunda da destek sağlayabiliyor.

KEMANKEŞ 2 ne işe yarayacak?

Mini akıllı seyir füzeleri, turbojet motoru ile seyredebildiği için İHA'ların yaklaşmasının riskli olduğu bölgelerde kullanılanılacak. Normal akıllı mühimmatlar, İHA'lar ile hedef bölgeye yakın noktalarda havadan bırakılırken KEMANKEŞ 2 gibi akıllı seyir füzeleri, hedefe uzak noktalardan bırakılsa dahi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak hedefe ulaşıyor.

KEMANKEŞ 2 özellikleri

200 Km+ Operasyonel Menzil

27.000 Feet Azami İrtifa

1 Saat Azami Uçuş Süresi

0.5 Metre Yükseklik

2.5 Metre Uzunluk

1.4 Metre Kanat Açıklığı

70 Kilogram Azami Ağırlık

20 Kilogram Faydalı Yük

+0.6 Mach Dalış Sürati

Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi

Yerli Jet Motoru

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti

Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi

Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım

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