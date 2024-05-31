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    Baykar'ın yeni mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 tanıtıldı

    Baykar'ın seyir füzesi ailesi KEMANKEŞ'in yeni versiyonu KEMANKEŞ 2, EFES-2024 sonrasında ilk kez sergilendi. KEMANKEŞ 2 özellikleri neler?                      
    Baykar'ın yeni mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Baykar’ın özgün imkanlarla geliştirdiği KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, ilk kez sergilendi. KEMANKEŞ 2'nin daha önce atış testleri yapılmıştı. Bu defa sergilendi ve detaylı tanıtımı yapıldı. KEMANKEŞ 2, KEMANKEŞ 1’e kıyasla yapay zeka destekli oto pilot sistemi özelliği ile dikkat çekiyor. Hedefi tam isabetle vurmayı amaçlıyor.

    KEMANKEŞ 2 ayrıca ilk versiyona göre daha büyük boyutlara sahip. Bu sayede 9.900 feeet daha yüksek operasyonel irtifa değeri (27.000 Feet Azami İrtifa) sunuyor. KEMANKEŞ 2, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen yerli turbojet motordan güç alıyor. 0,6 mach’ın üzerinde dalış sürati ve 1 saat azami uçuş süresi vaat ediyor.

    Baykar'ın yeni mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilir. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek vurucu gücünün yanı sıra veri takibi konusunda da destek sağlayabiliyor.

    KEMANKEŞ 2 ne işe yarayacak?

    Mini akıllı seyir füzeleri, turbojet motoru ile seyredebildiği için İHA'ların yaklaşmasının riskli olduğu bölgelerde kullanılanılacak. Normal akıllı mühimmatlar, İHA'lar ile hedef bölgeye yakın noktalarda havadan bırakılırken KEMANKEŞ 2 gibi akıllı seyir füzeleri, hedefe uzak noktalardan bırakılsa dahi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak hedefe ulaşıyor.

    KEMANKEŞ 2 özellikleri

    • 200 Km+ Operasyonel Menzil
    • 27.000 Feet Azami İrtifa
    • 1 Saat Azami Uçuş Süresi
    • 0.5 Metre Yükseklik
    • 2.5 Metre Uzunluk
    • 1.4 Metre Kanat Açıklığı
    • 70 Kilogram Azami Ağırlık
    • 20 Kilogram Faydalı Yük
    • +0.6 Mach Dalış Sürati
    • Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
    • Yerli Jet Motoru
    • Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
    • Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
    • Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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