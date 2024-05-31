TSK personeline sosyal medya yasağı geliyor: TBMM'de kabul edildi!

Paylaşım yapana ceza
Kanun teklifi ile TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması veya açıklanması durumunda, bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek.
Bu değişiklikle birlikte TSK personeli, sosyal medya platformlarında yüzünü veya ismini gösteren paylaşımlar yapamayacak. Görev ve faaliyet halindeyken yazılı veya görsel paylaşımların yapılması yasaklandı. Paylaşım yapanlara “hizmet yerini terk etmeme cezası” verilecek.
TikTok, Instagram, Twitter gibi platformlarda askeri personelin paylaşımları milli güvenlik zafiyeti yaratıyor. Özellikle TikTok’taki videolar kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Bu düzenleme ile askeri personelin güvenlik zafiyeti yaratan paylaşımları sona erecek. TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.