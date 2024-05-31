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    Anlık Bildirim

    TSK personeline sosyal medya yasağı geliyor: TBMM'de kabul edildi!

    Askeri personelin sosyal medyada yazılı, görsel ve videolu paylaşım yapmasını yasaklayan düzenleme TBMM komisyonunda kabul edildi. Genel Kurul'a sunulacak düzenleme yakında yasalaşacak.
    TSK personeline sosyal medya yasağı geliyor: TBMM'de kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sosyal medyada paylaşım yasağı getiren düzenleme komisyondan geçti. Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

    Paylaşım yapana ceza

    Kanun teklifi ile TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması veya açıklanması durumunda, bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek.

    Bu değişiklikle birlikte TSK personeli, sosyal medya platformlarında yüzünü veya ismini gösteren paylaşımlar yapamayacak. Görev ve faaliyet halindeyken yazılı veya görsel paylaşımların yapılması yasaklandı. Paylaşım yapanlara “hizmet yerini terk etmeme cezası” verilecek.

    TikTok, Instagram, Twitter gibi platformlarda askeri personelin paylaşımları milli güvenlik zafiyeti yaratıyor. Özellikle TikTok’taki videolar kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Bu düzenleme ile askeri personelin güvenlik zafiyeti yaratan paylaşımları sona erecek. TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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