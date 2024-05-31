DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sosyal medyada paylaşım yasağı getiren düzenleme komisyondan geçti. Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Paylaşım yapana ceza

Kanun teklifi ile TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması veya açıklanması durumunda, bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek.

Yeni kripto para yasası komisyonda kabul edildi 10 sa. önce eklendi

Bu değişiklikle birlikte TSK personeli, sosyal medya platformlarında yüzünü veya ismini gösteren paylaşımlar yapamayacak. Görev ve faaliyet halindeyken yazılı veya görsel paylaşımların yapılması yasaklandı. Paylaşım yapanlara “hizmet yerini terk etmeme cezası” verilecek.

TikTok, Instagram, Twitter gibi platformlarda askeri personelin paylaşımları milli güvenlik zafiyeti yaratıyor. Özellikle TikTok’taki videolar kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Bu düzenleme ile askeri personelin güvenlik zafiyeti yaratan paylaşımları sona erecek. TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TSK personeline sosyal medya yasağı geliyor: TBMM'de kabul edildi