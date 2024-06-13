KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor

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Tam Boyutta Gör Baykar’ın seyir füzesi ailesinin ikinci versiyonu olan KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’deki testleri hız kesmeden sürüyor. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde yürütülen testlerde füzenin ikinci sistem doğrulama testinin de başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklandı.

KEMANKEŞ 2 testlere devam ediyor

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirmeyi hedefleyen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, yaklaşık bir saat boyunca havada kalabiliyor. Baykar ise füzenin öncül testlerini gerçekleştirerek sistemlerin çalışmasından emin oluyor.

Tam Boyutta Gör KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde 0.6 Mach dalış sürati ile düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

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Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2 aynı zamanda elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda zenginlik sağlayacak.

KEMANKEŞ 2 özellikleri

200 Km+ Operasyonel Menzil

27.000 Feet Azami İrtifa

1 Saat Azami Uçuş Süresi

0.5 Metre Yükseklik

2.5 Metre Uzunluk

1.4 Metre Kanat Açıklığı

70 Kilogram Azami Ağırlık

20 Kilogram Faydalı Yük

+0.6 Mach Dalış Sürati

Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi

Yerli Jet Motoru

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti

Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi

Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım

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KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor