KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor

KEMANKEŞ 2 testlere devam ediyor
Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirmeyi hedefleyen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, yaklaşık bir saat boyunca havada kalabiliyor. Baykar ise füzenin öncül testlerini gerçekleştirerek sistemlerin çalışmasından emin oluyor.
Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2 aynı zamanda elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda zenginlik sağlayacak.
KEMANKEŞ 2 özellikleri
- 200 Km+ Operasyonel Menzil
- 27.000 Feet Azami İrtifa
- 1 Saat Azami Uçuş Süresi
- 0.5 Metre Yükseklik
- 2.5 Metre Uzunluk
- 1.4 Metre Kanat Açıklığı
- 70 Kilogram Azami Ağırlık
- 20 Kilogram Faydalı Yük
- +0.6 Mach Dalış Sürati
- Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
- Yerli Jet Motoru
- Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
- Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
- Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.