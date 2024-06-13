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    KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor

    Baykar’ın seyir füzesi ailesinin ikinci versiyonu olan KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin testleri sürüyor. Yapılan ikinci testte de KEMANKEŞ 2, hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.
    KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor Tam Boyutta Gör
    Baykar’ın seyir füzesi ailesinin ikinci versiyonu olan KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’deki testleri hız kesmeden sürüyor. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde yürütülen testlerde füzenin ikinci sistem doğrulama testinin de başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklandı.

    KEMANKEŞ 2 testlere devam ediyor

    Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirmeyi hedefleyen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, yaklaşık bir saat boyunca havada kalabiliyor. Baykar ise füzenin öncül testlerini gerçekleştirerek sistemlerin çalışmasından emin oluyor.

    KEMANKEŞ 2 akıllı seyir füzesinin testleri hız kesmeden sürüyor Tam Boyutta Gör
    KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde 0.6 Mach dalış sürati ile düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

    Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2 aynı zamanda elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda zenginlik sağlayacak.

    KEMANKEŞ 2 özellikleri

    • 200 Km+ Operasyonel Menzil
    • 27.000 Feet Azami İrtifa
    • 1 Saat Azami Uçuş Süresi
    • 0.5 Metre Yükseklik
    • 2.5 Metre Uzunluk
    • 1.4 Metre Kanat Açıklığı
    • 70 Kilogram Azami Ağırlık
    • 20 Kilogram Faydalı Yük
    • +0.6 Mach Dalış Sürati
    • Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
    • Yerli Jet Motoru
    • Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
    • Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
    • Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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