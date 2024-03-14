Bayraktar AKINCI'dan İHA-122 süpersonik füzenin atış testi yapıldı

Baykar’ın sosyal medya hesaplarından İHA-122 süpersonik füze atış testinin görüntüleri paylaşıldı. 122 mm'lik İHA-122, 55 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurmayı başardı.
Roketsan’ın İHA-122 süpersonik füzesi sahip olduğu yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. İHA-122, 30 kilometre menzile sahip. İHA-122’nin daha uzun menzilli versiyonu olan İHA-230 füzesi, geçtiğimiz haftalarda AKINCI’dan atılmış ve yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmayı başarmıştı.
ROKETSAN İHA-122 füzesi özellikleri
- Çap: 122 mm
- Füze Ağırlığı: 76 kg
- Menzil: 13 - 30 km
- Güdüm: ANS + LAB
- Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
- Yakıt Tipi: Kompozit Katı
- Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
- Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg
- Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 40 m
- Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı
- Raf Ömrü: 10 yıl
- Vuruş Hassasiyeti [CEP]: ≤ 2 m
- Sistem Özellikleri:
Kısa Atışa Hazırlık Süresi
Nokta Vuruş Kabiliyeti
Düşük İstenmeyen Etki
Hassas Angajman Yeteneği
Podlu Taşıma, Depolama ve Kullanım
- Uygun Hedefler:
Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
Radar Mevzileri
Toplanma Bölgeleri
Lojistik Tesisler
Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.