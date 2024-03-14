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    Bayraktar AKINCI'dan İHA-122 süpersonik füzenin atış testi yapıldı

    Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzenin Bayraktar Akıncı'dan atış testi başarıyla yapıldı. İHA-122 özellikleri neler?                             
    Bayraktar AKINCI'dan İHA-122 süpersonik füzenin atış testi yapıld Tam Boyutta Gör
    Bayraktar AKINCI’ya yeni mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzesinin atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

    Baykar’ın sosyal medya hesaplarından İHA-122 süpersonik füze atış testinin görüntüleri paylaşıldı. 122 mm'lik İHA-122, 55 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

    Roketsan’ın İHA-122 süpersonik füzesi sahip olduğu yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. İHA-122, 30 kilometre menzile sahip. İHA-122’nin daha uzun menzilli versiyonu olan İHA-230 füzesi, geçtiğimiz haftalarda AKINCI’dan atılmış ve yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmayı başarmıştı.

    ROKETSAN İHA-122 füzesi özellikleri

    • Çap: 122 mm
    • Füze Ağırlığı: 76 kg
    • Menzil: 13 - 30 km
    • Güdüm: ANS + LAB
    • Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
    • Yakıt Tipi: Kompozit Katı
    • Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
    • Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg
    • Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 40 m
    • Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı
    • Raf Ömrü: 10 yıl
    • Vuruş Hassasiyeti [CEP]: ≤ 2 m
    • Sistem Özellikleri:
      Kısa Atışa Hazırlık Süresi
      Nokta Vuruş Kabiliyeti
      Düşük İstenmeyen Etki
      Hassas Angajman Yeteneği
      Podlu Taşıma, Depolama ve Kullanım
    • Uygun Hedefler:
      Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
      Radar Mevzileri
      Toplanma Bölgeleri
      Lojistik Tesisler
      Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
      Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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