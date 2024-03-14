Bayraktar AKINCI'dan İHA-122 süpersonik füzenin atış testi yapıldı

Tam Boyutta Gör Bayraktar AKINCI’ya yeni mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzesinin atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Baykar’ın sosyal medya hesaplarından İHA-122 süpersonik füze atış testinin görüntüleri paylaşıldı. 122 mm'lik İHA-122, 55 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

Roketsan’ın İHA-122 süpersonik füzesi sahip olduğu yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. İHA-122, 30 kilometre menzile sahip. İHA-122’nin daha uzun menzilli versiyonu olan İHA-230 füzesi, geçtiğimiz haftalarda AKINCI’dan atılmış ve yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmayı başarmıştı.

Bayraktar AKINCI, İHA-230 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu 1 hf. önce eklendi

ROKETSAN İHA-122 füzesi özellikleri

Çap: 122 mm

Füze Ağırlığı: 76 kg

Menzil: 13 - 30 km

Güdüm: ANS + LAB

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg

Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 40 m

Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı

Raf Ömrü: 10 yıl

Vuruş Hassasiyeti [CEP]: ≤ 2 m

Sistem Özellikleri :

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Nokta Vuruş Kabiliyeti

Düşük İstenmeyen Etki

Hassas Angajman Yeteneği

Podlu Taşıma, Depolama ve Kullanım

: Kısa Atışa Hazırlık Süresi Nokta Vuruş Kabiliyeti Düşük İstenmeyen Etki Hassas Angajman Yeteneği Podlu Taşıma, Depolama ve Kullanım Uygun Hedefler:

Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Radar Mevzileri

Toplanma Bölgeleri

Lojistik Tesisler

Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

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