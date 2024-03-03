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    Bayraktar AKINCI, İHA-230 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

    Bakyar’ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230’u test etti.
    Bayraktar AKINCI, İHA-230 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu bağlamda Bakyar’ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

    Bayraktar AKINCI uçtu, İHA-230 vurdu

    Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230, kısa süre önce gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi için Sinop'a doğru uçtu. Aktarılanlara göre Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'ndan ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

    24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kalırken uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP güçle sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girmeye başladı.

    22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında ise Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti. Öte yandan son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

    Roketsan İHA-230 özellikleri

    Roketsan İHA-230 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Operasyon Menzili: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)
    • Harp Başlığı: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli
    • Ağırlık: 225 kg
    • Boy: 3.4 m
    • Hedef Seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
    • Entegre Edilebilecek Hava Platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA
    • Entegre Edilebilecek Kara Platformları: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları
    • Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 10 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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