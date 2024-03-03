Bayraktar AKINCI, İHA-230 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu bağlamda Bakyar’ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA-230 füzesiyle gerçekleştirdiği test atışında uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

Bayraktar AKINCI uçtu, İHA-230 vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230, kısa süre önce gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi için Sinop'a doğru uçtu. Aktarılanlara göre Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'ndan ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kalırken uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP güçle sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girmeye başladı.

Bayraktar Akıncı, Çakır'la 100 km uzaktaki hedefi vurdu 2 gün önce eklendi

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında ise Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etmişti. Öte yandan son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Roketsan İHA-230 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Operasyon Menzili : 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)

: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir) Harp Başlığı : 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli

: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli Ağırlık : 225 kg

: 225 kg Boy : 3.4 m

: 3.4 m Hedef Seti : Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler

: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler Entegre Edilebilecek Hava Platformları : AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA

: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA Entegre Edilebilecek Kara Platformları : Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları

: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.