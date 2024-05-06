Milli Muharip Uçak KAAN ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı

- 2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
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Gerçekleştirilen uçuş testinde uçağın aviyonik sistemleri düşük irtifada test edildi. Uçuş başarıyla tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde uçuş videosunun TUSAŞ tarafından paylaşılması planlanıyor.
Beşinci nesil uçuş özelliklerine sahip olacak
Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.
Türkiye, 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
Uçağın prototip versiyonlarında ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. İlk aşamada 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak. 2028 yılında yerli motordan güç alan 10 adet KAAN'ın Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor.
KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.