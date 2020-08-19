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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı

    Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2. prototipi, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 saat 26 dakika havada kaldı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Savunma...
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
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    Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

    2 saat 26 dakika havada kaldı

    Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14’te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6.1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

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    Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
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    Testler iki prototiple sürüyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi’ne intikal etti. İlk uçuşunu ise 13 Ağustos 2020’de yaptı. Bayraktar AKINCI’nın ikinci prototipi ilk uçuşunda ortalama 5 bin feet irtifada 1 saat 02 dakika havada kaldı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ediyor.

    Bayraktar: “Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini tamamladık”

    Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipinin katıldığı Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi’ni yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test devam ederken yaptığı açıklamada, “Bugün Bayraktar AKINCI Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

    Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
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    İlk uçuş 6 Aralık 2019’da yapıldı

    Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Test kapsamında 16 dakikalık uçuş yapan Bayraktar AKINCI, 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 01 saat 06 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

    Yıl sonunda teslim hedefleniyor

    Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.



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    hollowman_ (N. b.) 1 gün en beğenilen De Grado
    Seçim mi yaklaşıyor? beyin yerine ot mu taşıyorsunuz kardeşim ya. SİHA ve Savunma sanayii haberleri ülkenin rutini oldu artık. Dünyada Top 100 savunma sanayi firması arasına artık TR'den 7 tane firmamız girer oldu. Paralı troll müsünüz nedir.
    Seçim mi yaklaşıyor? beyin yerine ot mu taşıyorsunuz kardeşim ya. SİHA ve Savunma sanayii haberleri ülkenin rutini oldu artık. Dünyada Top 100 savunma sanayi f...
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    venomboy_85 2 gün De Grado
    Apartmana yönetici mi seçiyorsunuz?
    Kolaylıklar

    Konumuz "Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı" ile ilgili yorum yapmanız ümidiyle...
    Apartmana yönetici mi seçiyorsunuz? Kolaylıklar Konumuz "Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı" ile ilgili yorum yapma...
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    Yanıtla +8
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    De Grado (Raci Demir) 2 gün
    20 bin feet... seçim yaklaşıyor
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Musty3535123 1 gün
    Akp li değilim ama siha haberlerini sevinçle takip ediyorum. Doğru yapılan işler alkışlanmalı, parti-siyaset ile bağdaştırılmamalı.
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    ESER14 (eser karagöz) 1 gün
    Anti dron, anti siha, anti tiha çalışmaları da son surat yapılmalıdır.



    Çift taraflı düşünmek gerekli..
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    mcebi001 (murat çebi) 1 gün
    Hükümetin eleştirilecek taraflarını elbette eleştireceğiz ama doğru yapılan işleri takdir etmek de gerek.....
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    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    Haydi hayırlısı
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    De Grado (Raci Demir) 2 gün
    20 bin feet... seçim yaklaşıyor
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    venomboy_85 2 gün De Grado
    Apartmana yönetici mi seçiyorsunuz?
    Kolaylıklar

    Konumuz "Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı" ile ilgili yorum yapmanız ümidiyle...
    Yanıtla +8
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün De Grado
    Seçim mi yaklaşıyor? beyin yerine ot mu taşıyorsunuz kardeşim ya. SİHA ve Savunma sanayii haberleri ülkenin rutini oldu artık. Dünyada Top 100 savunma sanayi firması arasına artık TR'den 7 tane firmamız girer oldu. Paralı troll müsünüz nedir.
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