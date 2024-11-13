Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 füzesi ile 155 kilometreden vurdu

Atış testinin görüntüleri Baykar’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 2 adet İHA-230 Süpersonik Füze ile havalanan Bayraktar Akıncı, hedefe tam isabetle atış yaptı.
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230, 150 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte İHA-230’ün menzili artmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında İHA-230’un kanatçık sayısı artırılmıştı.
ROKETSAN İHA-230 Özellikleri
- Operasyon Menzili: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)
- Harp Başlığı: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli
- Ağırlık: 225 kg
- Boy: 3.4 m
- Hedef Seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
- Entegre Edilebilecek Hava Platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA
- Entegre Edilebilecek Kara Platformları: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları
- Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar
Bayraktar Akıncı İHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir