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    Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 füzesi ile 155 kilometreden vurdu

    Bayraktar AKINCI TİHA son atış testinde 2 adet Roketsan İHA-230 füzesi ile havalanarak 155 kilometre uzaklıktaki hedefini başarıyla vurdu.                          
    Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 füzesi ile 155 kilometreden vurdu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230 füzesi ile mesafeleri aşmaya devam ediyor. Son atış testinde 155 kilometre uzaktaki hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

    Atış testinin görüntüleri Baykar’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 2 adet İHA-230 Süpersonik Füze ile havalanan Bayraktar Akıncı, hedefe tam isabetle atış yaptı.

    Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230, 150 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte İHA-230’ün menzili artmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında İHA-230’un kanatçık sayısı artırılmıştı.

    Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 füzesi ile 155 kilometreden vurdu Tam Boyutta Gör

    ROKETSAN İHA-230 Özellikleri

    • Operasyon Menzili: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)
    • Harp Başlığı: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli
    • Ağırlık: 225 kg
    • Boy: 3.4 m
    • Hedef Seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
    • Entegre Edilebilecek Hava Platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA
    • Entegre Edilebilecek Kara Platformları: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları
    • Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar

    Bayraktar Akıncı İHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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