Bayraktar Kemankeş seyir füzesinin ismi nereden geliyor? İşte tüm detaylar

Bayraktar Kemankeş yetenekleri neler
Ancak gizem perdesini aralamadan önce biraz Bayraktar Kemankeş’in özelliklerinden bahsedelim. Kemankeş, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’lardan atılabilen bir akıllı seyir füzesi. Bu füze havada 1 saat kalabilirken dahili jet motoru sayesinde düşman hedeflerine saatte 720 kilometre hızla dalış yapabiliyor. Yaklaşık 360 km/h seyir sürati, 18 bin feet operasyon irtifası ile Kemankeş, 200 km+ operasyon menzili vadediyor. Üstün yeteneklerini 30 kilogramlık azamı ağırlığa sığdıran füze, 6 kilograma kadar da faydalı yük taşıyabiliyor. Kamera sistemi tarafındaysa 36x optik zoom yapabilen iki eksenli bir sensöre sahip olan Kemankeş, 2,8 kilometreye kadar lazer hedefleme bünyesinde tutuyor.
Neden “Kemankeş”
Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek yaptığı açıklamada Kemankeş’in isminin en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığını söylüyor. Peki bu isim nerelerden geliyor?
Türk tarihine aşina olanlar MÖ 5000'den itibaren Altay ve Tanrı Dağları ve çevresinde ortaya çıkan, daha sonra da İç Asya’ya tamamen egemen olan "Atlı Bozkır Kültüründe" atlara ve okçuluğa büyük önem verildiğini duymuştur. Türk okçuluğu elbette Asya’da kalmadı. Türklerin ulaştığı her coğrafyada ezelden gelen okçuluk kültürüne hep önem gösterilmiştir.
Kemankeş denilince ise tarihte akla “Kemankeş Kara Mustafa” geliyor. Arnavutluk'ın Avlonya ilinde doğan ve küçük yaşta İstanbul’a getirilen Mustafa, Yeniçeri Ocağı'nda eğilir. Kendisine Ferhad Ağa tarafından okçuluk dersleri verilir. Okçuluk konusunda gösterdiği yüksek başarı dolayı kendisine "Kemankeş” ve "Kara” lakapları verilir. Kendisi, ilerleyen dönemlerde kaptan-ı deryalığa ve daha ileriki dönemlerde sadrazamlığa yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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