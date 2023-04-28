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    Bayraktar Kemankeş seyir füzesinin ismi nereden geliyor? İşte tüm detaylar

    Türk savunma sanayisinin önemli firmalarından olan Baykar, bir süre önce Bayraktar Kemankeş seyir füzesini duyurdu. Peki dengeleri değiştiren bu seyir füzesinin ismi nereden geliyor?
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    Bayraktar Kemankeş seyir füzesinin ismi nereden geliyor? Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin değer üretme bakımından lideri olan Baykar Teknoloji, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi de gözler önüne serilen son ürün oldu. Türkiye’nin bu alandaki açığını kapatacak olan seyir füzesinin ismi ise yüzyıllar öncesine açılan bir perde.

    Bayraktar Kemankeş yetenekleri neler

    Ancak gizem perdesini aralamadan önce biraz Bayraktar Kemankeş’in özelliklerinden bahsedelim. Kemankeş, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’lardan atılabilen bir akıllı seyir füzesi. Bu füze havada 1 saat kalabilirken dahili jet motoru sayesinde düşman hedeflerine saatte 720 kilometre hızla dalış yapabiliyor. Yaklaşık 360 km/h seyir sürati, 18 bin feet operasyon irtifası ile Kemankeş, 200 km+ operasyon menzili vadediyor. Üstün yeteneklerini 30 kilogramlık azamı ağırlığa sığdıran füze, 6 kilograma kadar da faydalı yük taşıyabiliyor. Kamera sistemi tarafındaysa 36x optik zoom yapabilen iki eksenli bir sensöre sahip olan Kemankeş, 2,8 kilometreye kadar lazer hedefleme bünyesinde tutuyor.

    Bayraktar Kemankeş seyir füzesinin ismi nereden geliyor? Tam Boyutta Gör
    Akıllı olan özelliği ise yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile füzenin otonom uçuş yapabilmesi. Kemankeş ayrıca Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmezken asıl hedefi ise düşman hattının arkasındaki en riskli birimler. Kemankeş dahili görüntüleme sistemi sayesinde aynı zamanda bir istihbarat aracı görevi de görüyor. 50 kilometrelik haberleşme menzili dahilinde Kemankeş, topladığı tüm görüntü ve verileri kontrol istasyonuna iletiyor. TB2 gibi platformlarla kullanıldığında aslında haberleşme menzili 400 kilometre gibi yüksek bir mesafeye ulaşabiliyor. Bayraktar Kemankeş, halihazırda uçuş testlerini gerçekleştiriyor ve yıl içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyor. Bir iki ay içinde ise ilk atış testi yapılacak.

    Neden “Kemankeş”

    Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek yaptığı açıklamada Kemankeş’in isminin en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığını söylüyor. Peki bu isim nerelerden geliyor?

    Türk tarihine aşina olanlar MÖ 5000'den itibaren Altay ve Tanrı Dağları ve çevresinde ortaya çıkan, daha sonra da İç Asya’ya tamamen egemen olan "Atlı Bozkır Kültüründe" atlara ve okçuluğa büyük önem verildiğini duymuştur. Türk okçuluğu elbette Asya’da kalmadı. Türklerin ulaştığı her coğrafyada ezelden gelen okçuluk kültürüne hep önem gösterilmiştir.

    Bayraktar Kemankeş seyir füzesinin ismi nereden geliyor? Tam Boyutta Gör
    Türk hakanları tahta otururken ok ve yay kullanmaları bu gelenekten geliyor. Para ve resmi mühürlerde Türk devletlerinde ok ve yay kullanılması yine aynı kültürün bir unsuru. İlk Türk devletlerinde başlayan bu ilgi Osmanlı zamanında daha da artarak kendisini geliştirdi. Keman (yay) ve keş (çeken) kelimelerinin birleşimiyle Kemankeşlik adı altında Osmanlı İmparatorluğu döneminde spor dalı haline geldi. Kemankeşlerin 800-850 metreye varan mesafelerde nokta atış yapabildikleri biliniyor. Bayraktar Kemankeş füzesi de bu geleneğe işaret ediyor.

    Kemankeş denilince ise tarihte akla “Kemankeş Kara Mustafa” geliyor. Arnavutluk'ın Avlonya ilinde doğan ve küçük yaşta İstanbul’a getirilen Mustafa, Yeniçeri Ocağı'nda eğilir. Kendisine Ferhad Ağa tarafından okçuluk dersleri verilir. Okçuluk konusunda gösterdiği yüksek başarı dolayı kendisine "Kemankeş” ve "Kara” lakapları verilir. Kendisi, ilerleyen dönemlerde kaptan-ı deryalığa ve daha ileriki dönemlerde sadrazamlığa yükseldi.

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    4 etiket daha Kemankeş Kara Mustafa Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Zamazingo
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