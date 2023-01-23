Bayraktar Kızılelma bir kez daha havalandı: İkinci uçuş testi başarıyla tamamladı

Tam Boyutta Gör Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motora sahip insansız savaş uçağı Kızılelma, ikinci test uçuşunu da yaptı. Baykar’ın lideri Selçuk Bayraktar, ikinci test uçuşunun da sorunsuz ve başarılı geçtiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma ve uzay hakkında açıklama 2 hf. önce eklendi

Bayraktar Kızılelma ikinci test uçuşunu da yaptı

Kızılelma’nın 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda “Sistem Tanımlama” testleri gerçekleştirildi. Bayraktar Kızılelma’nın gelişimi son derece hızlı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Zira sadece dört ay önce ilk motor entegrasyon testi gerçekleştirilmişti. Kasım ayında ise ilk taksi ve koşu testleri başarıyla tamamlanmıştı. Aralık ayının ortasında ize Kızılelma ilk uçuşunu yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Bayraktar Kızıelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

Otonom kalkış ve iniş

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

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Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı