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    Bayraktar Kızılelma bir kez daha havalandı: İkinci uçuş testi başarıyla tamamladı

    Baykar Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin insansız savaş uçağı Kızılelma’nın ikinci uçuş testine ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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    Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motora sahip insansız savaş uçağı Kızılelma, ikinci test uçuşunu da yaptı. Baykar’ın lideri Selçuk Bayraktar, ikinci test uçuşunun da sorunsuz ve başarılı geçtiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

    Bayraktar Kızılelma ikinci test uçuşunu da yaptı

    Kızılelma’nın 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda “Sistem Tanımlama” testleri gerçekleştirildi. Bayraktar Kızılelma’nın gelişimi son derece hızlı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Zira sadece dört ay önce ilk motor entegrasyon testi gerçekleştirilmişti. Kasım ayında ise ilk taksi ve koşu testleri başarıyla tamamlanmıştı. Aralık ayının ortasında ize Kızılelma ilk uçuşunu yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

    Bayraktar Kızıelma özellikleri

    • Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
    • 5 saat havada kalış süresi
    • 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
    • 0,6 mach seyir hızı
    • 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
    • 35.000 feet operasyonel irtifa
    • 500 Nm Görev Yarı Çapı
    • TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti
    • Otonom kalkış ve iniş
    • Radarda düşük görünürlük
    • Yüksek manevra kabiliyeti
    • Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
    • AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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