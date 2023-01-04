Selçuk Bayraktar'dan süpersonik Kızılelma ve uzay çalışmaları hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programına katıldı. Programda savunma sanayi ve uzay projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Baykar’ın uzay şirketi Fergani iki sene içinde uzaya uydu yollayacak

Baykar, uzay çalışmaları için Fergani isimli bir şirket kurdu. Adını Özbekistanlı Müslüman astronom Fergani’den alan Fergani uzay girişimi, iki sene içinde uzaya uydu göndermeyi hedefliyor. Gönderilecek uyduların takım uydusu olarak görev yapacağına dikkat çeken Selçuk Bayraktar, “Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir Baykar hikayesi çıkacak. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir. Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler. Herhangi bir devlet desteği olmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bir proje.” dedi.

İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştir 2 hf. önce eklendi

Kızılelma'nın süpersonik versiyonu geliyor

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma’nın ilk uçuşu, 2022’nin son günlerinde yapılmıştı. Kızılelma’nın süpersonik versiyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Selçuk Bayraktar, “Kızılelma’nın seyir sürati Akıncı’ya göre birkaç kat daha fazla. Hatta Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında Kızılelma agresif manevralar yapacak. Çok daha hızlı taarruz yapmanızı sağlayabilecek.” ifadelerini kullandı.

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Bayraktar TB2’nin yüzde 92 yerlilik oranına sahip olduğunu açıklayan Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

“Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2’nin içinde 40’tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.”

“5. nesil uçakların pabucunu dama atacak”

İnsansız savaş uçaklarının, 5. nesil insanlı savaş uçaklarının pabucunu dama atacağını belirten Bayraktar, "Şu an itibariyle uçağı ürün olmaya hazırlıyoruz. Bittiği zaman belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. İnsanlı bir uçak insansız bir uçağa karşı çok dikkatli davranacaktır. 4. nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Akıllı yapay zekanın üst düzey kararlar vermesini sağlayacak teknolojilerle birleştirildiğinde gelecekte elbette 5. neslin bir anlamda pabucunu dama atacak." dedi.

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