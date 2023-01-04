Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Selçuk Bayraktar'dan süpersonik Kızılelma ve uzay çalışmaları hakkında açıklama

    Selçuk Bayraktar, Baykar'ın iki sene içinde uzaya uydu gönderme hedefi olduğunu açıkladı. Ayrıca Kızılelma'nın süpersonik versiyonunu geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.
    2
    Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma ve uzay hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan “Az Önce Konuştum” programına katıldı. Programda savunma sanayi ve uzay projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Baykar’ın uzay şirketi Fergani iki sene içinde uzaya uydu yollayacak

    Baykar, uzay çalışmaları için Fergani isimli bir şirket kurdu. Adını Özbekistanlı Müslüman astronom Fergani’den alan Fergani uzay girişimi, iki sene içinde uzaya uydu göndermeyi hedefliyor. Gönderilecek uyduların takım uydusu olarak görev yapacağına dikkat çeken Selçuk Bayraktar, “Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir Baykar hikayesi çıkacak. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir. Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler. Herhangi bir devlet desteği olmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bir proje.” dedi.

    Kızılelma'nın süpersonik versiyonu geliyor

    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma’nın ilk uçuşu, 2022’nin son günlerinde yapılmıştı. Kızılelma’nın süpersonik versiyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Selçuk Bayraktar, “Kızılelma’nın seyir sürati Akıncı’ya göre birkaç kat daha fazla. Hatta Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında Kızılelma agresif manevralar yapacak. Çok daha hızlı taarruz yapmanızı sağlayabilecek.” ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma ve uzay hakkında açıklama Tam Boyutta Gör

    Bayraktar TB2’nin yüzde 92 yerlilik oranına sahip olduğunu açıklayan Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

    “Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2’nin içinde 40’tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.”

    “5. nesil uçakların pabucunu dama atacak”

    İnsansız savaş uçaklarının, 5. nesil insanlı savaş uçaklarının pabucunu dama atacağını belirten Bayraktar, "Şu an itibariyle uçağı ürün olmaya hazırlıyoruz. Bittiği zaman belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. İnsanlı bir uçak insansız bir uçağa karşı çok dikkatli davranacaktır. 4. nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Akıllı yapay zekanın üst düzey kararlar vermesini sağlayacak teknolojilerle birleştirildiğinde gelecekte elbette 5. neslin bir anlamda pabucunu dama atacak." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız