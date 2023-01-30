Baykar’dan Bayraktar SİHA alacak olan ikinci Avrupa ülkesi belli oldu

Portekiz, Bayraktar SİHA alan ikinci Avrupa ülkesi olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamalarda, "Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda da işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Baykar ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim. Hem devletler arasında hem de özel sektör arasında ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere 2021 yılında Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz ekim ayın da ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya’ya teslim edilmişti. Bu anlaşmanın boyutu ise 270 milyon dolar. Ek olarak Bayraktar TB2 satışları ise 2023’e hızlı bir başlangıç yapmıştı. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre Kuveyt ile 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA anlaşması imzalanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?