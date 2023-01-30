Baykar’dan Bayraktar SİHA alacak olan ikinci Avrupa ülkesi belli oldu

Tam Boyutta Gör Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz ile savunma sanayisi alanında görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca Baykar’ın da Portekiz ile görüşme halinde olduğunun altını çizdi.

Portekiz, Bayraktar SİHA alan ikinci Avrupa ülkesi olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamalarda, "Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda da işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Baykar ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim. Hem devletler arasında hem de özel sektör arasında ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Eğer Portekiz, Baykar’ın Bayraktar SİHA sistemlerini alırsa Polonya'dan sonra bu sistemlere sahip olan ikinci Avrupa ülkesi olacak. Bununla birlikte Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara yaklaştığı bildirildi. Türkiye’nin Portekiz’e yatırımları 1,6 milyar euro’ya ulaşırken Portekiz’in Türkiye yatırımları ise 764 milyon euro’ya yükselmiş durumda.

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Bilindiği üzere 2021 yılında Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz ekim ayın da ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya’ya teslim edilmişti. Bu anlaşmanın boyutu ise 270 milyon dolar. Ek olarak Bayraktar TB2 satışları ise 2023’e hızlı bir başlangıç yapmıştı. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre Kuveyt ile 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA anlaşması imzalanmıştı.

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